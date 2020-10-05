AK Parti'li Muş İYİ Parti'de kimlik bunalımı yaşanıyor-1 - Son Dakika

AK Parti'li Muş İYİ Parti'de kimlik bunalımı yaşanıyor-1

AK Parti'li Muş: İYİ Parti'de kimlik bunalımı yaşanıyor AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti'de bir siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor" dedi.

AK Parti'li Muş İYİ Parti'de kimlik bunalımı yaşanıyor-1, System.String[]

AK Parti'li Muş: İYİ Parti'de kimlik bunalımı yaşanıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti'de bir siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında enerji ve madencilik sektöründe düzenlemeler içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti. Muş, maden arama işlerinde sektörün işini kolaylaştıracak yeni düzenlemelerin yapıldığını ifade ederek, "Maden arama işlerinde ruhsatların yenilenmesi, birleştirilmesi, devredilmesi gibi konularda bu işlemi yapacak firmanın 'borcu yoktur' yazısı alması gerekiyordu. 18 kalemdi bunlar. Ana faaliyetler dışında küçük ayrıntılarda 'borcu yoktur' yazası aranmayacak. Burada madendeki ruhsat işi hızlı yürüsün istiyoruz. Yine süre uzatımı talebinde bulunan enerji ve maden şirketleri oluyordu. Fakat bürokratik süreçlerin uzamasından dolayı; bunlar zamanında süre uzatımı alamıyorlardı. Faaliyetleri durma noktasına geliyordu. Bunun önüne geçmek için Enerji ve Tabi  Kaynaklar Bakanına, oradaki faaliyeti bir yıl uzatma süresi veriyoruz. Doğalgazın iletim sistemine girişinin sağlanmasının teknik ve ekonomik açıdan uygun olmadığı durumlarda doğrudan ve dağıtım sistemine bağlanabilmesinin önünü açıyoruz" dedi.'İYİ PARTİ'DE KİMLİK BUNALIMI YAŞANIYOR'

Basın mensuplarının soruların da yanıtlayan Muş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki göstererek, "Fransa ve Macron'a İslamla ilgili bir açıklama haddi ve hakkı düşmez. Biz bunu bir hakaret olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultayın ardından yaşanan tartışmaların sorulması üzerine Muş, "İYİ Parti'de bir siyasi kimlik bunalımı yaşanıyor. Orada bir iki grup ortaya çıkmış durumda. İYİ Parti bir taraftan HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak tanımlıyor. Bir taraftan da İYİ Parti içerisinde bir grup ne olursa olsun HDP'yle ittifaktan vazgeçmiyor. Diğer taraftan bir grup buna itiraz ediyor. Şu an yaşanan süreç bu iki grubun fikirsel ve ideolojik olarak mücadelesidir. Bir fay hattı var aralarında" ifadelerini kullandı


Mehmet Muş, İYİ Parti, AK Parti, Muş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Muş İYİ Parti'de kimlik bunalımı yaşanıyor-1 - Son Dakika


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