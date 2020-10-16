AK Parti'li Muş: Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması çalışmamız var - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan Bütçe Komisyonuna sunacağız" dedi.

AK Parti, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 43 maddelik teklifin, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngördüğünü söyledi. Muş, "Komisyona sevkinden sonra ümit ediyorum komisyon teklifimizi kabul eder ve genel kurul çalışmalarına devam ederiz" dedi.

'ÇALIŞMAMIZ ŞU AN VAR'Soruları da yanıtlayan Muş, "Vergi affı gündeminizde mi?" sorusuna, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan Bütçe Komisyonumuza sunacağız" diye konuştu. Bu çalışmayı daha önce de yaptıklarını hatırlatan Muş, "Onlara benzer olacak. Ama teknik kısımlar çalışmaları devam ettiği için onları komisyon aşamasında bu teklifimizi vereceğimiz zaman daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Muş, soru üzerine, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirtti.'BÜTÇENİN SONRASINDA ÇALIŞMALARIMIZI NETLEŞTİRMİŞ OLURUZ'Muş, "Türk Tabipleri Birliği ile ilgili çalışma başlattınız mı?" sorusu üzerine ise, şu anda önlerinde bütçe sürecinin bulunduğunu söyledi. Muş, "Bu meslek kuruluşlarının sadece Türk Tabipleri Birliği değil, yapıları antidemokratik. Yani orada bir kere yönetime gelen, bir kere orayı ele geçiren, başka bir anlayışa, fikre müsaade etmiyor. Dolayısıyla bizim amacımız, bunları demokratik ve temsilin daha sağlıklı hale gelmesi ve farklı fikirlerin de temsil edileceği hale gelmesini teşvik etmek. Ondan sonra kararı yine o meslek kuruluşlarının mensupları verecektir. Bununla alakalı, sadece Türk Tabipleri Birliği değil diğerleri ile alakalı da bir çalışmamız olacaktır. Ama şu anda gündemimiz bütçeyle meşgul. Bütçenin sonrasında çalışmalarımızı netleştirmiş oluruz" dedi. 'SİYASİ ZEMİNE TAŞIMAYI DOĞRU BULMUYORUZ'Muş, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına ilişkin mahkeme kararıyla ilgili de "Bir hukuki tartışmadır bu mesele. Dolayısıyla siyasi tartışmadan ziyade hukuki bir tartışmadır. Hukuk içerisinde bunun neticeleri ortaya çıkar ve neticeleri alınır. Bu tartışmayı siyasi zemine taşımayı doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'VAR OLANIN ALTAN TAN TARAFINDAN İLAN EDİLMESİDİR'Muş, eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın HDP-PKK ilişkisine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de "Altan Tan, HDP'den 2 dönem milletvekilliği yapmış birisi. Dolayısıyla bugün, bu artık gizlenemez bir noktaya gelmiştir. HDP istediği kadar bunu inkar etsin ya da diğer partiler bunu görmemeye çalışsın; ama bu itiraf aslında. Şimdiye kadar kayyumları eleştirenlerin, bundan sonra kayyum atamalarının neden yapıldığı sorusuna asıl güzel cevabı Altan Tan'ın açıklamalarında görebiliriz. Bugün HDP ile alakalı yapılan eleştiriler de sürekli hükümete ve partimize yönelik ithamlarda bulunanların, aslında ithamlarının yersiz olduğunu ve onlara en büyük cevabın Sayın Tan'ın açıklamaları içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Malumun ilanı. HDP ısrarla arasına PKK terör örgütü ile mesafe koymak istemiyor, bundan kaçınıyor. Dolayısıyla bu var olanın Altan Tan tarafından ilan edilmesidir" dedi.'2023'E HAZIRLANSINLAR'

Muş, daha önce erken seçimin gündemlerinde olmadığını söylediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Muhalefette şöyle bir alışkanlık var. Bir seçim yapılıyor, seçim yapıldıktan 6 ay sonra 'tekrar seçime' gidelim. Neden gidelim seçime? 2023'e hazırlanın, tarihi de vermişiz. Hazırlıklarını yapın, milletin karşısına çıkın. Milletten hangi yetkiyi alırsanız, ona göre hareket edersiniz. Sizi iktidara taşıyacak da millettir, muhalefet yapacak da millettir. Yani her sabah kalkıp 'Türkiye'de seçim olacak', 'erken seçim olacak' bunu tekrarlamakla Türkiye seçime gitmez. Önümüzde yoğun bir gündem var. Türkiye'nin bu boş tartışmalarla meşgul edilmesini istemiyoruz. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok, projeleri, hedefleri var. Tarihi de söylüyoruz; Haziran 2023. Buyursunlar hazırlansınlar, 2023'te kendileri ile sandıkta hesaplaşırız."