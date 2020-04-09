AK Parti'li Mustafa Canbey, koronavirüsüne karşı Meclis'te kolonya dağıttı - Son Dakika

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AK Parti'li Mustafa Canbey, koronavirüsüne karşı Meclis'te kolonya dağıttı
6 saat önce
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Kolonya kullanalım ve koronadan korunalım" diyerek, Meclis'te kolonya dağıttı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Kolonya kullanalım ve koronadan korunalım" diyerek, Meclis'te kolonya dağıttı.
Canbey, seçim bölgesi Balıkesir'de üretilen kolonyaları, ilk olarak milletvekili odalarına dağıttı. Daha sonra Canbey, basın koridorundaki büroları gezerek gazetecilere kolonya verdi.
Yaşanan sıkıntılı süreçte dezenfektan ve maske kullanımının yanında kolonya kullanımının da önemli olduğunu belirten Canbey, "Kolonya kullanalım ve koronadan korunalım diyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemiz ve tüm dünya bu sıkıntıdan kurtulur ve normal günlerimize döneriz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:36 Kaynak: AA
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