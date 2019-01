AK Parti'li Muştu'nun Öldürülmesine İlişkin Dava Ertelendi

VAN'ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu"yu öldüren PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan haklarında açılan davaya devam edildi.

VAN'ın Özalp ilçesinde 2 yıl önce, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu"yu öldüren PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan haklarında açılan davaya devam edildi. Dava ertelenirken, AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını söyledi.



Özalp İlçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 10 Ekim 2016'da evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitirdi. Muştu'nun yerine İlçe Başkan Yardımcısı olan Aydın Ahi de 1 Temmuz 2017'de teröristler tarafından öldürüldü. İçişleri Bakanlığı 19 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, Aydın Muştu ve Aydın Ahi'nin öldürülmesi olayının faili, PKK'lı 4 teröristin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aydın Muştu'yu öldüren PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla A.D. ve N.A. tutuklandı.



Haklarında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan dava açılan A.D. ve N.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan A.D. hazır bulundu. N.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmayı kabul etmedi. Duruşmaya, sanık avukatları, Muştu'nun yakınlarının avukatları ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti teşkilat üyeleri ile sanık yakınları katıldı.



Duruşmada Kürtçe savunma yapan sanık A.D., olayla ilgisinin olmadığını sadece sesinin benzetilmesinden dolayı yargılandığını savunarak tahliyesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin cezalandırılmaları ya da tutuklu bulunmalarını gerektirecek bir delilin dosyada bulunmadığını savundu. Muştu ailesinin avukatları da sanıkların atılı suçu işlediklerini belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Mart'a erteledi.



'VAN'DA PARTİMİZİN 6 ŞEHİDİ VAR'



AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı. AK Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu'nun ailesinin her zaman yanında olacaklarını belirten Türkmenoğlu şöyle konuştu:



"Biz her zaman demokrasiden, insan haklarından söz ederken, maalesef çok kalleşçe, haince saldırı sonucu Ekim 2016'da Aydın Muştu şehit edilmişti. Ardından Aydın Ahi şehit edilmişti. Partimizin Van'da 6 şehidi var. AK Parti olarak her zaman şehit yakınlarımızın yanında olacağımızı ve onları savunacağımızı ifade ediyoruz. Bir gece geliyorlar, kapınızı kırıyorlar, içeri giriyorlar ve ailenin önünde kalleşçe, haince öldürüyorlar. Tek günahı, siyasi partide yönetici olmak. Bu duruşmaya katılarak Muştu ailesinin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Failleri olan teröristler öldürüldü. Buradaki amacımız, teröriste yardım ve yataklık yapanların da mutlak suretle cezasını çeksin. Adaletten istediğimiz budur. Sonuçta tetiği çeken bir kişidir, onun arkasında kimler varsa hangi hainler varsa biz onların da yargılanmasını ceza almalarını istiyoruz. "



'KENDİ ÜLKEMDE ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYORUM'



Türkmenoğlu'nun ardından konuşan, Aydın Muştu'nun kızı Pınar Muştu da kendi ülkesinde özgürce yaşamak istediğini söyledi. PKK'ya destek verilmemesini isteyen Muştu, "Lütfen PKK'ya destek vermeyin. Benim gibi 6 kardeş tekrar yetim kalmasın. Ben kimsenin yetim kalmasını istemiyorum. Kürt'üm ama hain Kürtlerden değilim. Sonuna kadar babamın bıraktığı davayı sürdüreceğim. Çünkü babam o partinin davasında gitti" diye konuştu.



