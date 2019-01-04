AK Parti'li Muştu'nun Şehit Edilmesine İlişkin Dava Ertelendi

AK Parti'li Muştu'nun şehit edilmesine ilişkin dava ertelendiVAN - AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 27 Mart'a erteledi.

AK Parti'li Muştu'nun şehit edilmesine ilişkin dava ertelendi



VAN - AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 27 Mart'a erteledi.

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 9 Ekim 2016 tarihinde çocuklarının gözü önünde PKK terör örgütü mensuplarınca uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde Muştu'nun cinayet davasında yargılanan 2 sanıktan A.D., avukatlarıyla birlikte hakim karşısına çıkarken, N.A. isimli sanık ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmadı.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan sanık A.D., duruşmadaki savunmasında olayla ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü. Sadece sesinin benzetilmesinden dolayı yargılandığını savunan A.D., beratını talep etti. Duruşmaya katılan Muştu ailesi ve avukatları ise, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Mart 2019 tarihine erteledi.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı, maktulün ailesi, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti teşkilat üyeleri ile sanık yakınları izledi.

Duruşmanın ardından Van Adalet Sarayı önünde açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Muştu'nun çok hain ve kalleş bir saldırı sunucu çocuklarının gözü önünde şehit edildiğini anımsattı. AK Parti camiası olarak şehitlerinin yanında olacağını ifade eden Başkan Türkmenoğlu, "Bugün şehit Aydın Muştu'nun duruşmasına katıldık. Bu duruşmada kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Aydın Ahi ile Aydın Muştu'nun failleri olan teröristler öldürüldü. Buradaki duruşmada ise amacımız teröristlere yardım ve yataklık yapanların mutlak suretle cezalandırılmasıdır. Bizim adaletten istediğimiz budur" dedi.

AK Parti olarak dava sürecini yakından takip edeceklerini dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tetiği çeken bir kişidir. Onun arkasında kimler varsa, hangi hainler varsa onların da yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz. Burada 6 yetim kardeşimiz var. Babasız olarak bundan sonraki yaşamlarını sürdürecekler. AK Parti camiası olarak her zaman bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bundan sonraki süreci de yakinen takip edeceğimizi ifade ediyoruz."

Ailenin avukatı Zahir Soğanda ise, 5 avukatla birlikte ailenin yanında müdahil olarak duruşmaya katıldıklarını, mahkeme heyetinin sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Mart tarihine ertelediğini dile getirdi.

"Lütfen PKK'ya destek vermeyin"

Terör örgütü PKK'ya destek verilmemesi konusunda çağrıda bulunan Aydın Muştu'nun kızı Pınar Muştu da, "Benim gibi 6 kardeş yetim kalmasın. Savunduğum tek siyasi parti AK Parti'dir. Sonuna kadar da AK Parti'yi savunacağım. Çünkü babam o davada şehit oldu. Bizde bu yolda şehit olmak istiyoruz. Lütfen kimse PKK'ya destek vermesin" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

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