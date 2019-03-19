Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Nasır'dan "Kentsel Dönüşüm" Müjdesi

AK Parti'li Nasır'dan "Kentsel Dönüşüm" Müjdesi

59 dakika önce

Riskli alanlar içerisinde yer alan ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışının mümkün olduğunu açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli yazıyı İzmir Valiliğine gönderdiğini söyledi.

AK Parti'li Nasır'dan
Riskli alanlar içerisinde yer alan ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışının mümkün olduğunu açıklayan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli yazıyı İzmir Valiliğine gönderdiğini söyledi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, riskli alanlar içerisinde yer alan ve İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışının gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Karabağlar Mahalleler Birliği üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan ve AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca da katıldı.

Karabağlar Mahalleler Birliğinin daha önce İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Cennet çeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim mahalleleri sınırları içinde kalan ve Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alan ile yine Karabağlar ilçesine bağlı Osman Aksünger, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinde "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" kanunu kapsamındaki Maliye Hazinesi ve belediye tüzel kişiliğine ait olan taşınmazların satışının yapılabilmesini talep ettiklerini hatırlatan Nasır, söz konusu riskli alanlarda bulunan taşınmazların satışının ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yazının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Valiliğine gönderildiğini ifade eden Nasır, "Bu alan içerisinde Maliye Hazinesi ve belediye tüzel kişiliğine ait taşınmazlar üzerinde yapısı bulunan ve yapı kayıt belgesine müracaat eden vatandaşlar için Yapılacak olan satış işleminde arsa birim rayiç değerleri bakanlık tarafından usul ve esaslarla belirlenecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra arsa rayiç değeri ile ilgili düzenleme kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Nasır, bu alanlarda bulunan vatandaşların İmar Barışı müracaatlarını yaparak kayıt belgelerini almalarının gerekli olduğuna dikkat çekti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

İzmir, AK Parti, Güncel
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