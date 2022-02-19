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AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı - Son Dakika

AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı

19.02.2022 13:26

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz 1 Eylül Belediyespor Kulübünün binasının açılışına katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz 1 Eylül Belediyespor Kulübünün binasının açılışına katıldı.

Necip Nasır, Şeyh Şamil Caddesi'ndeki binanın açılışında yaptığı konuşmada, Kiraz Devlet Hastanesinin temelinin çok kısa zamanda atılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'yu çalışmalarında yalnız bırakmayacaklarını aktaran Kutlu, şöyle dedi:

" Cumhuriyet Mahallesi'nde gençlik merkezimizin de startını vereceğiz. Var olan halı sahalar haricinde 9 tane daha biri merkezde diğerleri kırsalda olmak üzere halı saha yapacağız. Kiraz'a kapalı yüzme havuzunu kazandıracağız. Küçük Menderes Nehri kenarında Millet Bahçesi'nin startını veriyoruz. Millet Bahçesi'ni, hastaneyi, TOKİ'yi bunların hepsini yapacağız. Hayvan barınağımızın da bugün ihalesi yapıldı hayırlı uğurlu olsun. Hayvan hastanesini de yapacağız. Kiraz merkezde ikinci 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti. İğdeli ve civar köyleri için Anadolu Lisesi ve İstiklal Mahallesi'nde kötü durumda olan ilköğretim okulunun yenisinin yapılması için başkanım arazi tahsis edecek."

Belediye Başkanı Kutlu ise futbol kulübü binasının açılışını yapmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "1980'lerin başında kurulmuş olan bir futbol kulübümüz vardı. Bugüne kadar kirazlı hemşerilerimizin destekleri ile ayakta kalmış, inşallah bugünden sonra yine hem hemşerilerimizin hem de belediyemizin desteği ile inşallah galibiyeti alacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışa Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, kurum müdürleri, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı
AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı
AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı

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AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı

Necip Nasır, AK Parti, İzmir, Kiraz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Nasır, Kiraz'da spor kulübü binası açtı - Son Dakika
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