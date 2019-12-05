Son Dakika Haberleri: Ak parti'li nergis kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli-2
Son Dakika Güncel Ak parti'li nergis kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli-2 - Son Dakika

Ak parti'li nergis kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli-2

6 saat önce

AK Parti'li Nergis Kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli-2.

AK Parti'li Nergis Kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli-2

Ak parti'li nergis kamu görevlilerin ihmali varsa, üzerine gidilmeli-2

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:25 Kaynak: DHA
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