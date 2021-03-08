AK Parti'li Öçal, terör örgütü PKK'nın kadınlara yönelik çirkin yüzünü kitaplaştırdı - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, terör örgütü PKK'nın, çocuk yaşta kızları kandırarak kaçırmak suretiyle hem annelerin hem de örgüte katılan kadınların hayatını zindana çevirdiğini belirtti.

Öçal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "PKK Terörü ve Kadın" adlı kitabının detaylarını paylaştı.

Türkiye'nin yıllardır terör belasıyla mücadele ettiğini söyleyen Öçal, terör örgütünün, çocuk yaşta kızları kandırarak kaçırmak suretiyle hem annelerin hem de örgüte katılan kadınların hayatını zindana çevirdiğini söyledi.

Örgütten ayrılan kadınların orada yaşadıkları hayatı "kabus" olarak nitelendirdiğine işaret eden Öçal, konuyla ilgili önemli bir çalışma eksikliği olduğunu gördüklerini, yazdığı kitapla bu sorunlu alana ışık tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Kitabın, terör örgütü ve siyasi uzantılarının gerçek yüzünü ortaya koyma niyetinin bir ürünü olarak ortaya çıktığını anlatan Öçal, terör örgütünün kadın ve aile konusundaki toplumu ifsat eden görüşleriyle ilgili gerçekleri araştırıp gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Terör örgütünün, kadın konusundaki iki yüzlü tutumunu ortaya koyduklarını, Diyarbakır Anneleri ve örgütten ayrılanlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Öçal, terör örgütüne özellikle kadınların katılımının, son 5 yılda büyük bir düşüş eğilimi gösterdiğini bildirdi.

Bölgedeki kadın vatandaşların, devletin aldığı tedbirlerle daha özgür davranışlar sergilemeye ve terör örgütüne tavırlarını açıkça ortaya koymaya başladığını belirten Öçal, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin, bunu gördükleri için başka ülkelerden eleman devşirme yoluna gittiğini aktardı.

Diyarbakır Anneleri'nin, terör örgütü mensuplarını demoralize ettiğini ve onlara ayrılma cesareti kazandırdığını vurgulayan Öçal, "PKK'dan ayrılan ve kendileriyle özel görüştüğümüz itirafçı kadınlar, annelerin eyleminin kendilerini örgütten ayrılmaya sevk ettiğini söylemişlerdir." dedi.

Öçal, bölgedeki vatandaşlara sahip çıkılması ve teröre karşı güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanması gerektiğini kaydetti.