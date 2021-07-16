AK Parti'li Ödünç: "Bursalıları Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesine davet ediyorum" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursalı hemşerilerini, gençleri ve kitapseverleri Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesine davet etti.

Ödünç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında edindiği tecrübe, başarı ve sunduğu hizmetlerin Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif işlevi gördüğünü belirtti.

Belediyeciliğin, "AK kadroların" işi olduğunu söyleyen Ödünç, Bursa'daki Yıldırım Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ödünç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından 38 bin metrekare pazar alanı, çok sayıda spor tesisi ve 1 milyon 329 bin metrekarelik mesire alanının hizmete sunulduğunu dile getirdi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesinin, 7 gün 24 saat hizmet vermek için tasarlandığını anlatan Ödünç, "Uyumayan kütüphanemiz, ulaşım kolaylığı, modern mimarisi ve konforlu ortamıyla gençlerimizin yeni cazibe merkezi olacaktır. 1250 metrekare alana sahip kütüphanede 20 bin eser, 300 kişilik kütüphane alanı, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, kafeterya ve dinlenme alanları, sınırsız internet, gün boyu çay ve çorba ikramı, 7/24 açık olmak kaydıyla hemşerilerimize en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Bursalı hemşerilerimizi, gençlerimizi ve kitapseverleri Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesine, bu modern kompleksin büyülü atmosferine, kitapların eşsiz dünyasına davet ediyorum." diye konuştu.