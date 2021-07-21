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AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması

21.07.2021 11:05
AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kentte hizmete açılan Startup Kafe, restorasyonu süren tarihi Adana Kız Lisesi ve Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda inceleme yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kentte hizmete açılan Startup Kafe, restorasyonu süren tarihi Adana Kız Lisesi ve Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda inceleme yaptı.

Çelik, Adana Valiliği tarafından Tepebağ Mahallesi'nde teknoloji yatırımcılarını, şirketleri ve girişimcileri buluşturmak üzere açılan Startup Kafe'yi ziyaret etti. Vali Süleyman Elban'dan burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelik, gazetecilere, gençlerin istedikleri zaman burada projelerini gerçekleştirebilmek için çalışabileceğini söyledi.

Startup Kafe'de gençler için çekim yapabilecekleri küçük bir stüdyo ve atölyenin yer aldığını, bilgisayarı olmayan ya da getiremeyenler için bu imkanın da sağlandığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Buralar, genç arkadaşlarımızın ideallerini, projelerini gerçekleştirmek için rahatlıkla gelip, oturup, günleri geçirebilecekleri kafeler. Bir zincir olarak hayata geçecek, bir tane örnek bu. Eski bir konak bu şekilde dönüştürüldü. Stüdyosu ve dinlenme odası var, genç arkadaşlarımız için rahatça ulaşabilecekleri bir çalışma mekanı. İstedikleri zaman gelip rahatça çalışabilirler. Bunların sayısını Adana'da 10'a kadar çıkaracağız. Bunların yapımına sanayi, ticaret odası ile borsa ve organize sanayi bölgesi sponsor olacak. Böylece genç arkadaşlarımızı, bu teknoloji dünyasında hak ettikleri yeri alabilecekleri mekanları, zeminleri onlar için oluşturuyoruz."

Çelik, tamamen ücretsiz olan bu mekanda projesi bulunan gençlerin iş dünyasıyla da buluşabilmesi için toplantılar yapılacağını belirtti.

Tarihi Adana Kız Lisesi binasında restorasyon çalışması

Ömer Çelik, daha sonra Seyhan Nehri kıyısında, tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi Adana Kız Lisesi'nde incelemede bulundu. Annesinin de bu okuldan mezun olduğunu aktaran Çelik, buranın kentin tarihi binalarından olduğunu anlattı. Çelik, daha önce bir süre kültürevi olarak da kullanılan yapının daha işlevsel hale getirilmesi için restore edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde hem vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği, buradaki tarihi dokuyu hissedebilecekleri, Adana'daki bazı faaliyetlerin, resepsiyonların gerçekleştirilebileceği, bakanlarımız geldiğinde programlarını bu merkezden yapabilecekleri bir mekana dönüştü. Bu binanın tarihi özellikleri konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığım zamanında çalışmışlardı. O zaman da birkaç proje gerçekleştirilmişti. Daha sonradan Avrupa Birliği Bakanlığım zamanında, 'Burayı acaba Avrupa Birliği Ofisi mi yapsak?' diye bir değerlendirmemiz oldu. Çeşitli şeyleri tartıştıktan sonra en son bu şekilde değerlendirilmesine karar verdik. Hem Adana dışından gelen misafirlerin çeşitli şekillerde ziyaret edebileceği, buradaki bazı faaliyetlerin yapılabileceği, hükümetle ilgili ziyaretler olduğunda bu merkezden organize edilebileceği şekilde burası restore edildi. Adana'ya ait, Adana'nın tarihini temsil eden bir mekan, bu şekilde hem restore edilmiş hem ömrü uzamış hem de yeni bir işleve kavuşmuş oldu. Bu gördüğünüz haliyle çok beğendim."

Eski stat, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek

Ömer Çelik, Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla profesyonel spor müsabakalarına veda eden ve Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceği açıklanan 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda da inceleme yaptı. Yıllardır Adana'da arzu edilen, özlenen yeni stadın yapılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesine karar verildiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Yıllarca Adana sporunun, futbolunun, Adana Demirspor'un, Adanaspor'un kalbinin attığı, o heyecanlarının olduğu bu yer, bundan sonra vatandaşımızın faydalanacağı bir Millet Bahçesine dönecek. Burada maç izlemek ayrı keyifti. Burada, bir sürü hatıralar var, bir sürü insan geldi geçti, acılar, sevinçler, Adanaspor'un, Adana Demirspor'un hatıraları var. Şimdi artık bütün o heyecan, spor coşkusu yeni stada taşındı. Yakında buranın Millet Bahçesi olarak inşasına başlanacak. Adana'mız için vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Bütün bu binalarla çevrili bölgede bu Millet Bahçesi'nin olması da son derece kıymetli olacak."

AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması
AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması
AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması
AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması
AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması

Fatih Terim Stadı, Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Ömer Çelik'ten, Adana'da ziyaret ve inceleme Açıklaması - Son Dakika


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