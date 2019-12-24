AK Parti'li Öz: Denizli, Ege Bölgesi'nin medarı iftarı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Öz: Denizli, Ege Bölgesi'nin medarı iftarı - Son Dakika

AK Parti'li Öz: Denizli, Ege Bölgesi'nin medarı iftarı

6 saat önce

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'ı ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli'nin Ege Bölgesi'nin medarı iftarı olduğunu söyledi.

AK Parti'li Öz: Denizli, Ege Bölgesi'nin medarı iftarı, System.String[]

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'ı ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli'nin Ege Bölgesi'nin medarı iftarı olduğunu söyledi.

Denizli'de 3 gün sürecek ziyaret ve toplantılar için kente gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Yardımcısı Nurettin Kılıç eşlik etti. Başkan Zolan ziyarette yaptığı konuşmada, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz'ü ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Denizli'ye elbirliği ile hizmet edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Merkezimizin, milletvekillerimizin ve il teşkilatımızın desteği, vatandaşlarımızın teveccühü ile kentimizde birçok güzel işler yaptık. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" dedi.

ÖZ: HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4'üncü AK Parti dönemini yaşadığını belirterek, "Seçim başarılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'e, teşkilatımıza, milletvekillerimize ve Denizlili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda, Ege Bölgemizin AK Parti belediyeciliğinde medarı iftiharı. Başarılı çalışmaları var. Osman Zolan Başkanımız oylarını artırarak başkan seçildi. Bu çerçevede kendisini tekrar tebrik ediyorum. AK Parti Genel Merkezi olarak her zaman Büyükşehir Belediyemizin, Osman Zolan başkanımızın yanında olacağız, projelerini destekleyeceğiz. Beş yılın sonunda da başarılı hizmetlerimizle Denizlili hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" dedi.


Osman Zolan, AK Parti, Denizli, Ege, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:00 Kaynak: DHA
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