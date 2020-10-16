AK Parti'li Özboyacı: "İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor" - Son Dakika

AK Parti'li Özboyacı: "İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor"

16.10.2020 14:19
AK Parti'li Özboyacı:

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, elektrikli scooterlardan (e-scooter) alınacak işgal harcıyla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu belirterek "Sadece e-scooter kiralayan firmaları kapsıyor.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, elektrikli scooterlardan (e-scooter) alınacak işgal harcıyla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu belirterek "Sadece e-scooter kiralayan firmaları kapsıyor. e-Scooter sahibi olan vatandaşımızdan herhangi bir işgaliye bedeli alınmıyor." dedi.

Özboyacı, imza sahibi olduğu ve TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin, parlamentoda basın toplantısı düzenledi. Bu konunun siyaset üstü olduğunu vurgulayan Özboyacı, siyasi görüş ayrılıkları ne olursa olsun çevrenin korunması gerektiğini söyledi.

Bugün şehirlerde yaşama oranının yüzde 54'lere ulaştığına dikkati çeken Özboyacı, bu oranın 2070'de yüzde 70'lere çıkacağının öngörüldüğünü anlattı.

Özboyacı, 1900 yılına göre bugün kişi başı enerji tüketiminin üç katına, ham madde tüketiminin 2 katına, dünya nüfusunun ise 5 katına çıktığını, Türkiye'de 2000'li yılların başında 500 milyon ton ham madde tüketiminin, bugün 1 milyar tona ulaştığını, 1995'te evsel atık tüketiminin 17 milyon tondan 2018'de 32 milyona çıktığını kaydetti.

"Ajans, ambalajlı ürünlerin geri dönüştürülmesi noktasında çalışacak"

Türkiye'nin 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne işaret eden Özboyacı, bu projenin 11. Kalkınma Planı'na girerek bir ülke politikası haline geldiğini anımsattı.

Türkiye'nin 3 yılda, 17 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini ve ekonomiye kazandırılmasını sağladığını bildiren Özboyacı, 50 milyon varil petrol tasarrufu, 345 metreküp su tasarrufu yapıldığını, 2 milyon ton sera gazı salınımının engellendiğini anlattı.

Özboyacı, plastik poşet uygulamasından hemen önce yılda kişi başı 440 adet poşet kullanılırken, çıkarılan yasadan hemen sonra bu oranın yüzde 80 azalarak, yılda kişi başı 90 poşete kadar düştüğünü belirtti.

Türkiye'de yılda 32 milyon ton katı atık oluştuğunu kaydeden Özboyacı, bunların yüzde 25'inin geri dönüştürülebildiğini, bu 8 milyon ton civarındaki geri dönüştürülebilir atıkların 2 milyon tonunun ambalajlı ürünler olduğunu vurguladı.

Özboyacı, kanun teklifiyle kurulacak olan ajansın, bu ambalajlı ürünlerin geri dönüştürülmesi noktasında çalışacağını bildirdi.

Türkiye Çevre Ajansının kurulmasının, geri dönüşümde Türkiye'ye çok ciddi bir ivme kazandıracağını dile getiren Özboyacı, ajansın en önemli faaliyetinin depozito yönetim sistemi olduğunu söyledi.

Özboyacı, "Depozito yönetim sistemiyle, kağıt, cam, plastik ve metal bütün içecek ambalajlarını dönüştürebilmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ülkemizde yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı üretiliyor. Bunların 3 yıl içerisinde yüzde 90'ının geri dönüştürülmesini hedefliyoruz." dedi.

"Atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirme yapılacak"

Kanun teklifi ile Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikleri anlatan Özboyacı, Türkiye'de yılda üretilen 400 bin ton madeni motor yağının 200 bin tonunun atık haline geldiğini, bunun yalnızca 20 bin tonunu dönüştürebildiklerini söyledi.

Getirilen düzenleme ile atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirme yapılacağını bildiren Özboyacı, atık motor yağlarının ülke ekonomisine geri kazandırılacağını belirtti.

New York'tan sonra dünyada en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da, 550 kilometre bisiklet yolu bulunduğuna işaret eden Özboyacı, Konya'nın ilk Bisiklet Master Planı yapan şehir olduğunu kaydetti.

Konya Milletvekili olarak bu konudaki tecrübelerini bütün Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getiren Özboyacı, "Bisiklet master planlarının, 30 büyükşehirimizin tamamında ulaşım ana planlarına eklenmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

-"Ben de e-Scooter kullanıyorum"

Elektrikli scooterlar ile ilgili çıkan haberlere değinen Özboyacı, "e-Scooterlardan alınacak işgal harcıyla alakalı yanlış anlaşılma olmuş. Kanun teklifimiz incelendiğinde, bir işgaliye harcı, yasal olarak öngörmek durumundayız. Sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor. Normal kendi e-Scooter sahibi olan vatandaşımızdan herhangi bir işgaliye bedeli alınmıyor. Kiralık e-Scooterlar noktasında, kiralama firmalarından, belediyeler, bütün taşıtlarda olduğu gibi işgaliye ücreti alacak. Bu tarife, metrekare başı 50 kuruştan 2,5 liraya kadar değişiyor." bilgisini verdi.

Bir metrekareye 3 elektrikli scooterın sığabileceğini kaydeden Özboyacı, belediyelerin haberlerde yer aldığı gibi scooter başına 16 lira değil, 16 kuruş alacağını bildirdi.

TBMM Çevre Komisyonunda elektrikli scooterın ismiyle alakalı yaşanan tartışmanın hatırlatılması üzerine Özboyacı, TDK'nin "baskay, bingit, basgit" gibi bazı isim önerileri olduğunu ancak "scooter" olarak Türkçeye çevrilmesinin doğru göründüğünü söyledi.

Özboyacı, soru üzerine, kendisinin de e-Scooter kullandığını ifade etti.

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özboyacı: 'İşgaliye harcı, sadece e-Scooter kiralayan firmaları kapsıyor' - Son Dakika


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