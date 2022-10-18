AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1 - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1

18.10.2022 14:48

AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1.

AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1

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Kaynak: DHA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1 - Son Dakika
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