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AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı - Son Dakika

AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı

13.01.2022 15:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023 yılında yapılacak seçimle ilgili "Şunu herkes bilsin ki arkasında Amerika'nın, AB'nin, lobilerin, Türkiye düşmanlarının olduğu bir yapı var karşı tarafta.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023 yılında yapılacak seçimle ilgili "Şunu herkes bilsin ki arkasında Amerika'nın, AB'nin, lobilerin, Türkiye düşmanlarının olduğu bir yapı var karşı tarafta." dedi.

Özhaseki, partisinin Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Ali Kemikkıran'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Önceleri belediyeciliğin ideolojik yapıda olduğunu vurgulayan Özhaseki, işçilerin eylemden eyleme taşındığını, çöplerin sokaklarda birikip, suların akmadığı dönemlerin yaşandığını hatırlattı.

Kendilerinin seçilmesiyle belediyeciliğin farklı bir noktaya taşındığını vurgulayan Özhaseki, hizmet belediyeciliğinin öne çıktığını ifade etti.

Sıradan bir parti olmadıklarını belirten Özhaseki, Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını, bunun sonucunda yıllardır iktidarda bulunduklarını dile getirdi.

Özhaseki, hükümet etme noktasında, ulaşımda, sağlıkta, enerjide, savunmada ve diğer hizmet konularının hepsinde başarılı olduklarını vurguladı.

Savunma sanayisinde 750 civarında projenin yürütüldüğüne değinen Özhaseki, "PKK ve kötülerle savaştığımız her yerde yüzde 80 yerli ve milli silahlarımızla savaşıyoruz. Bunun yanı sıra bizler hükümet olarak özgürlükleri genişletme konusunda da çok büyük başarılara sahibiz. Kız kardeşlerimizin üniversite kapılarında nasıl ağladıklarını hiçbirimiz unutmadık. Bu acı günleri bize yaşattılar. Doğudaki vatandaş 'Kürt'üm' diyemedi. Ne var bunda, Allah Kürt yarattıysa niye söyletmiyorsunuz insanlara? Türküsünü söyleyemedi, dilini konuşamadı. Bu özgürlükleri genişleten hükümet de biziz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi temsil edeceği günü iple çekiyoruz"

2023 yılında yeni bir seçim süreci yaşanacağını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şunu herkes bilsin ki arkasında Amerika'nın, AB'nin, lobilerin, Türkiye düşmanlarının olduğu bir yapı var karşı tarafta. Ülkede kurulmuş 120 civarında parti var. Bizim Cumhur İttifakı'mız 3 partiye dayanıyor. Onun dışındakiler bir tarafta ana eksende solcu, devrimci ruh taşıdığını söyleyen CHP var, bir taraftan milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiyi alıyor, İYİ Parti, bir tarafına da HDP'yi alıyor ama söylemeye utanıyor. Nasıl bir iştir. Bir taraftan milliyetçi olduğunu söyleyen bir parti, diğer taraftan da ülkeyi bölmek için gayret eden PKK'nın güdümünde bir parti. Arkasında destekçi 0,5-0,2'lik partiler var. Hepsi bir araya geldi. Yurt dışında sicilli Türkiye düşmanı lobiler bunlara destek veriyor. FETÖ'cüler buna destek veriyor. PKK'lılar sonuna kadar bunların yanında. Böyle bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde biz Allah'a güveneceğiz, gayret edeceğiz, birlikte hareket edeceğiz, yaptığımız işleri anlatacağız. Karşı tarafın da bu yapısını mutlaka söyleyeceğiz. Yine biz zaferi göreceğiz. Hep birlikte 2023'te Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi temsil edeceği günü iple çekiyoruz."

HDP'ye hangi bakanlığın taahhüt edildiğini merak ettiğini belirten Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bol bol vaatte bulunduğunu sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı da ziyaret eden Özhaseki, kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özhaseki'ye, ziyaretlerinde AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe eşlik etti.

AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı
AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı

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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AAK Parti'li Özhaseki, 2023'teki seçimin önemini vurguladı - Son Dakika
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