Son Dakika › Politika › AK Parti'li Özhaseki: 771 belediyemiz hummalı bir çalışma sürdürüyor - Son Dakika
AK Parti'li Özhaseki: 771 belediyemiz hummalı bir çalışma sürdürüyor
6 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:41 Kaynak: DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor" dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Depremin birçok şehirde hissedildiğini belirten Özhaseki, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.
Son Dakika Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler