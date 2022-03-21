AK Parti'li Özhaseki "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi"nde konuştu Açıklaması

21.03.2022 15:40
AK Parti'li Özhaseki "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi"nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın hem anahtarı hem de teminatıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın hem anahtarı hem de teminatıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi sona erdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 3 gün süren kongrenin kapanışında katılımcılara hitap etti.

Kültürün milleti millet yapan, bireye o millet içinde aidiyet biçen kimlik unsuru olduğunu belirten Özhaseki, "Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın hem anahtarı hem de teminatıdır. Bu işin teminatı ve insanlık aleminin kurtuluşu kültürdür. Hür bir şekilde yaşamanın da temel unsurunun bu olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kültürün, vicdanlı, merhametli iyi insan olmayı öğrettiğini aktaran Mehmet Özhaseki, evrensel olmanın yolunun yerli ve milli kültürden geçtiğini vurguladı.

"Yeni dönemin Cumhuriyet eserlerini biz oluşturacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kongrenin çok verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kongre sürecinde, belediyelerimiz açısından son bir yılın kültürel fotoğrafını görme imkanını da bulduk. Tarihi ve doğal kültürel mirasımız bizim baş tacımız. Belediye başkanlarımız hanları, hamamları, kiliseleri ve camileri ve sayısız tarihi eserleri restore ediyorlar. Kültürümüze sahip çıkıyorlar. Ayrıca somut olmayan miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak, belediye başkanlarımızın da işi. Bu toplantılarda hoşuma giden bir konu da bilgi, kültür ve medeniyet çizgisi. Bu topraklarda Selçuklu, Osmanlı bir medeniyet inşa etmiş. Şimdi de yeni dönemin Cumhuriyet eserlerini biz oluşturacağız. Elbette AK Parti belediyeciliği her alanda olduğu gibi kültür alanında da dolu dolu işler üreterek, nitelikli olanı ön plana çıkartarak faaliyetlerini yaptılar. Ama daha da geliştirmek ve çeşitlendirmek adına bu kongremizde 'kültür sanat alanında ne yapmalıyız, daha neler yapabiliriz?' konularını tartıştık. Zaten bu kongremiz bir nevi eksiklerin bir özeleştirisini yapma görevi de üstlendi. Bu kapsamda da neler yapacağımıza karar verdik."

Özhaseki, 5 maddelik Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi Kapanış Bildirgesi'ni katılımcılarla paylaştı.

Ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özhaseki, Çiğdem Karaaslan, Mustafa Şen ve Hamza Dağ tarafından, kültür sanat alanında yaptıkları özgün projelerle ödüle değer görülen belediye başkanlarına ödül takdim edildi.

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AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı Muş Belediyesine kültür ve sanat ödülü verildi Muş Belediyesine kültür ve sanat ödülü verildi

Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam, Cumhuriyet, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki 'AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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