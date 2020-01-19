AK Parti'li Özhaseki Akçakale'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki Akçakale'de - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki Akçakale'de

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde onuruna verilen yemekte konuşan AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu bölge hep devletin, bayrağının ve vatının yanında olmuştur" dedi.

AK Parti'li Özhaseki Akçakale'de, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde onuruna verilen yemekte konuşan AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu bölge hep devletin, bayrağının ve vatının yanında olmuştur" dedi.


Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki onuruna Büyücek köyünde verilen yemeğe katıldı. Köy kadınlarının el maharetiyle hazırlanan yemeğe Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Hali Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye başkanları, partinin il ve ilçe teşkilatı başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Yemekte konuşan Özhaseki, "Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın.Sizler hep birlik içinde olarak sürekli Ak partiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. Bu desteğinizi önemsiyoruz. Terörün kol gezdiği sınır noktasında sizler devletin,milletin,bayrağın ve vatanın yanında durarak erdemliliğinizi gösterdiniz" dedi.


Özhaseki ilçede bir dizi ziyaretler yaparak, bölgedeki sıkıntılarla ilgili parti ilçe yetkililerinden bilgi aldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa, Akçakale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kumar oynarken görüntülenen AK Parti milletvekili Hakkı Köylü'nün Yeni Akit muhabirlerini darp ettiği iddia edildi
AK Partili Hakkı Köylü, hakkında çıkan kumar iddialarına yanıt verdi Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:50:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Özhaseki Akçakale'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]