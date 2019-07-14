Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır
Son Dakika Politika Haber

AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır

4 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Kayseri'de partisinin Kocasinan Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki iddialara değindi. Bu tür iddialara gülüp geçtiklerini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:
"Memduh Bey güya hastaymış ve istifasını sunmuş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Biraz dürüst olun ve algı operasyonlarını bırakın. Memduh Bey ile 40 yıldan beri arkadaşız. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bir taraftan da sporcu kimliği var. İçinizde Ali Dağı'na haftada 3-4 kez çıkan kaç kişi var? Sağlığı yerinde Elhamdülillah. Güya bana, 'Ben hastayım, gideyim' demiş. Nasıl bir yalandır böyle, neden söylenir? Dedikodulara baktığımız yok aslında. Bu yalanlar aramızda espri konusu oluyor ve gülüp geçiyoruz; ama tek üzüntümüz bir hemşerimizin bu yalanlara inanması olur."


- Kayseri
Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran'dan sonra istifa eden İBB Genel Sekreter Baraçlı, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi MHP Lideri Bahçeli'den S-400'lerle ilgili çarpıcı çıkış: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır Adrenalin tutkunu, cipiyle 150 metrelik uçurumun kenarına çıktı Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]