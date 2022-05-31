AK Parti'li Özhaseki, Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılacak seçimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki, Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılacak seçimi değerlendirdi Açıklaması

31.05.2022 16:25
AK Parti'li Özhaseki, Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılacak seçimi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeniden belde statüsüne kavuşan Çankırı Dodurga'da yapılacak seçimlere Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte tek adayla katılacaklarını belirterek, "Öyle inanıyoruz ki burada rekor bir oy alacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeniden belde statüsüne kavuşan Çankırı Dodurga'da yapılacak seçimlere Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte tek adayla katılacaklarını belirterek, "Öyle inanıyoruz ki burada rekor bir oy alacağız. Bir kez daha belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu herkese ispatlamış olacağız." dedi.

Özhaseki, İl Danışma Meclisi ve Dodurga Beldesi Aday Tanıtım Toplantı'na katılmak üzere geldiği Çankırı'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Vali Abdullah Ayaz ile görüşen Özhaseki, daha sonra beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu.

Burada partililerle bir araya gelen Özhaseki, ziyaret sonrası gazetecilere, daha önce belediyeliği kaldırılan Dodurga'nın yeniden belediyelik hakkını elde ettiğini hatırlattı.

Önümüzdeki günlerde beldede seçim yapılacağına işaret eden Özhaseki, "Biz yine AK Parti olarak her yerde olduğu gibi seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Burada, Dodurga beldemizde de Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte AK Parti olarak bizler tek adayla seçime gidiyoruz. Öyle inanıyoruz ki burada rekor bir oy alacağız. Bir kez daha belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu herkese ispatlamış olacağız." diye konuştu.

Dodurga beldesinde yapılacak seçimin Türkiye'de 2023 seçimleri öncesinde yapılan son seçim olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir gösterge olduğunun da farkındayız. İnşallah buradaki sonuçlarla birlikte biz bir kere daha zaferimizi ilan edeceğiz. Dodurga'daki vatandaşlarımıza da belediyecilik açısından nasıl hizmet edilir inşallah onu da en güzel şekilde icra edeceğiz. Çünkü bu yeni dönemde belediyecilik farklı bir boyutta anlaşılıyor CHP'liler tarafından. ya şov yaparak ya tuhaf birtakım işler yapıp gündeme gelmek suretiyle veyahut da algı operasyonları çekerek iş yapmadan iş yapıyormuş gibi gözükerek. Bir şey var olmadan varmış gibi sunarak belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. Milletimizin de dikkatinden bu kaçmıyor. İnşallah biz burada yine hizmet için geliyoruz."

Daha sonra Özhaseki ile beraberindekiler, Çankırı Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile görüştü.

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Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı, AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

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