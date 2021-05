AK Parti'li Özhaseki, Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı dolayısıyla video mesajı yayınladı.

Özhaseki mesajında, insanlığın ilk gününden itibaren iyilerle kötülerin mücadelesinin devam ettiğini belirterek, 21 Mayıs 1864 tarihinde Çerkezlerin binlerce yıl boyunca yaşadıkları Kafkas coğrafyasından ayrılmak zorunda kaldıklarını anımsattı.

Çerkezlerin hikayelerini okudukça gözlerinin yaşardığını anlatan Özhaseki, "Allah bir daha yaşatmasın, o kötülere de fırsat vermesin diye dua ediyoruz. İçimiz yanıyor, acıyla doluyuz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin zulme uğrayan mazlumların sığındığı en önemli coğrafya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da daralan kardeşlerimiz, Kafkaslar'daki Çerkez kardeşlerimiz, doğuda, güneyde sıkışan, bunalan, zulme uğrayan kim varsa bu topraklara gelmişler. Adına da zaten Anadolu demişiz, etle tırnak gibi olmuşuz, akraba olmuşuz. Nihayetinde ben de Çerkez damadıyım. Allah'a hamdolsun, şükrediyoruz. Çerkez kardeşlerimiz bu topraklara geldikten sonra da milli mücadele içerisinde yerlerini almışlar, birlikte o zalimlere karşı savaş vermişiz ve bu topraklardan onları kovduktan sonra kendi medeniyetimizi kurmuşuz. Ayrı gayrı değiliz, o kültürü yaşamak isteyen kardeşlerimize de sonuna kadar her safhada, her yerde, her mecrada biz sonuna kadar da destek olmaya, mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Allah bizi birbirimizden ayırmasın ve bir daha da böyle kötü günler yaşatmasın diye dua ediyorum kardeşlerim."