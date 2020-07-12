AK Parti'li Özhaseki'den 'Adana' açıklaması: Bu durum olsa olsa iş bilmezlik - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki'den 'Adana' açıklaması: Bu durum olsa olsa iş bilmezlik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a tepki gösterdi. Özhaseki, "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, belediyeciliğin zahmetli ve vatandaşa hizmet etmeyi dert edinenlerin işi olduğunu belirtti. AK Parti'li Özhaseki, şunları kaydetti: "2014 yılında Seyhan Belediyesi'ni 30 milyon TL fazla para ile devralan mevcut CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 140 milyon TL borçla bırakmıştı. Bugün ise 2019'da 2 milyar TL geliri olan Adana'yı yönetememiş makam odasının haczi ile gündeme gelmiştir. Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur. Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister. Mağduriyet edebiyatının arkasına sakladıkları iş bilmezliklerini bizler çok net görüyoruz. Milletimizin de gördüğünden kimsenin şüphesi olmasın. Belediyecilik algı oyunlarıyla prim yapma yeri değil; hizmet etme yeridir. Milletin aklıyla dalga geçmeye kalkanların sonu hüsrandır."

ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Zeydan Karalar, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki'den 'Adana' açıklaması: Bu durum olsa olsa iş bilmezlik - Son Dakika
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