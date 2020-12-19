AK Parti'li Özhaseki'den CHP'li Özel'e 'diktatör' tepkisi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' sözlerine ilişkin, "Tayyip Bey buraya askeri güçle mi geldi? 'Diktatör' diyecekler ise askeri güçle gelip oraya oturan Cumhurbaşkanlarına söylesinler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Vezir Han ile Gön Han'da incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Özhaseki, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' sözlerine ilişkin "Özgür gibiler 'nasıl hakaret ederim, ortalığı nasıl karıştırırım, ortamı nasıl gererim de burada nasıl kavga çıkartırım' bunun peşindeler. Herkes elini vicdanına koysun; Tayyip Bey buraya askeri güçle mi geldi? 'Diktatör' diyecekler ise, askeri güçle gelip oraya oturan Cumhurbaşkanlarına söylesinler. Hepsi CHP'nin hatasıydı. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Yalanı, iftirayı bırakın; insanlara ne yapacağınızı söyleyin, insanlar sizi sevsinler. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan" diye konuştu.CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Özhaseki, "Düşünün, CHP'de ağzını açanı dışarıya atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, hala o koltukta oturmaya devam ediyor. Neden? Delegeleri ayarlamış, kendi adamlarını getirmiş. O diktatör olmuyor, her seçimde aslanlar gibi Türk milletinin oyunu almış gelmiş insana 'diktatör' diyorsunuz. Buna ne denir? Ne söylenebilir? Allah iyiliklerini versin. Allah bizi bu hastalıktan kurtarsın" ifadelerini kullandı.