AK Parti'li Özhaseki'den FETÖ'nün dini değerleri istismar ettiği vurgusu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "FETÖ denen zalim ve şizofren, kerametler üzerine bir din icat etmiş. Kardeşlerim, bizler Müslümanız, bizim için kutsal değer Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar değişmez ve değişmemiştir." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine gelen Özhaseki, Vali Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ile Eleşkirt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "15 Temmuz Parkı"nın açılışını yaptı.

Ardından partililerle Eleşkirt Spor Salonu'na geçen Özhaseki, burada düzenlenen programda, Eleşkirt, Tutak belediyeleri ile belde belediyelerden AK Parti'ye katılan 36 belediye meclis üyesine rozetlerini taktı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"FETÖ, köyden çıkmış bir mollanın aklıyla kurulmuş bir teşkilat değil"

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya çıktığını ve bu kötü örgütü temizlediklerini ifade eden Özhaseki, şunları belirtti:

"FETÖ, yaklaşık 60 yıl önce yapılanarak birçok insanın kanına girdi. Yıllar içerisinde CIA ve Mossad'ın aklıyla bir yerlere kadar gelmişler. Bu, köyden çıkmış bir mollanın aklıyla kurulmuş bir teşkilat değil. Halen İçişleri Bakanlığı bunları çözmeye çalışıyor. Halen dijital belgelerdeki o sırlı ve gizli saklı belgeler daha yeni yeni çözülüyor. Fakir fukaranın çocuklarını almışlar, zenginlerin parasını almışlar, sonra bunları bizim inandığımız şekilde Kur'an ve sünnet Müslümanlığından koparmışlar. FETÖ denen zalim ve şizofren, kerametler üzerine bir din icat etmiş. Kardeşlerim, bizler Müslümanız, bizim için kutsal değer Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar değişmez ve değişmemiştir."

Özhaseki, Hazreti Peygamberin, sözlerinin, buyruklarının ve yaşantısının Kur'an ve sünnet olduğunu belirterek, "Alimler, evliya dediğimiz adamlar ve şeyh dediğimiz zatı kerimler, güzel insanlar elbette var, onlara laf söyleyemem. Onlar Kur'an ve sünnete uyarlarsa başımızın tacı, kafasından din uydururlarsa lanet olsun onlara. Yeni din uyduruyorlarsa lanet olsun onlara. FETÖ'nün yeni bir din uydurması var. Orada hırsızlık serbest, üniversite sorularını çalıp fakir fukaranın çocuğunun işe girmesine mani oluyorlar. Şantaj, tehdit, rüşvet serbest. Gözetleme ve insanları röntgenleme serbest." diye konuştu.

"Keyif yapıyor, yurt dışında okuyorlar, garibana gelince dağı gösteriyorlar"

Terör örgütü PKK'nın eylemlerinde zarar gören vatandaşlara devletin yaptığı yardımları anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Cizre'de binlerce ev yaptırdık. Teröristlerin yaktığı ve yıktığı kaç ev varsa o kadar ev yaptırdık ve bir lira para almadan bütün vatandaşlarımıza dağıttık. 25-30 bin civarında evi bir sene içerisinde yapıp herkesi içinde oturtturduk çok şükür. Ankara'da milletvekilleri var, üst düzey yöneticileri var. Onların çocukları ne yapıyor peki, dağa gidip oralar da ölümü göze mi alıyorlar, yok. Müthiş ve lüks bir yaşamları var. Söylemeye haya edeceğimiz manzaralar var. Onlar keyif yapıyor, yurt dışında okuyorlar ama garibana gelince dağı gösteriyorlar. Nutuk atarak o yavruların orada ölümünü sağlıyorlar. Allah'tan reva mı bunlar. Değerli kardeşlerim bu fitne odaklarına karşı hepimizin uyanık olması lazım."

Özhaseki, ABD'nin DEAŞ'ı bahane ederek bölgede yaptığı faaliyetlere değinerek, "DEAŞ'ı kendileri çıkardılar. Bunlar proje örgüt, İslami bir tarafı yok. Onu bahane ederek kendileri geldiler oraya oturdular. Bu ülkenin de ne yazık ki topraklarında böyle fitne odakları bitmek bilmiyor. Bunların karşısında doğrusu hepimize düşen uyanık olmak. Bunlara prim vermemek. Ne varsa birbirimizde var. Ne yaparsak birbirimize yaparız. Eğer düşersem, ayağım acırsa bana siz üzülürsünüz, coni üzülmez. Sizin başınıza bir iş gelirse, emin olun ben oturur ağlarım, coni ağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Program, Milletvekili Çelebi ile Belediye Başkanı Sayan'ın da birer konuşma yapmasıyla son buldu.