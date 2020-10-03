AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te katıldığı bir otelin temel atma töreninde, "Kayağı 5 ay gibi devam ettirebiliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes'te katıldığı bir otelin temel atma töreninde, "Kayağı 5 ay gibi devam ettirebiliyoruz. Onun dışında ne olacak? Şimdi bisiklet turları yapılıyor. Spor kampları var işin içerisinde. En az 2 ayı onlar dolduracak. Sonrasında inşallah sıcak su çıkacak ve 12 ay dolu dolu geçecek." dedi.

Erciyes Dağı'na inşa edilecek bir otelin temel atma törenine katılan Özhaseki, Erciyes'in önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

Hiç bir ayrım yapmadan vatandaşa hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz burada aklınıza gelebilecek çok büyük projelere imza attık. Bunlardan biri de Erciyes. Bu şehir ileriye doğru giderken ne yapmak gerekir diye çalışırken birçok şey söylendi ama turizm denince birisi 'kayak merkezi olur' dedi. Belediye başkanları her şeyi bilecek diye bir şey yok. Belediye başkanları iyi bilenleri bir araya getirip onları idare eder. Nihayetinde Erciyes'te kayak merkezi olacağı fikrine biz de inandık. Bunu ilk anlatmaya başladığımda bizi 'ti'ye almaya başladılar. 'Allah'ın dağına ne parası ödeyeceksiniz, bu ne iş?' Aynı şeyi raylı sisteme başladığımızda da söylediler. Baktım derdimi anlatamıyorum, yurt dışına götürüp gazeteci arkadaşlarla birlikte, sanayi ticaret odalarına bu çevredeki belediye başkanlarına orada kayak merkezlerini gösterdim. Ondan sonra ses çıkmamaya başladı."

Erciyes Dağı'na önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu sadece bir spor değil, bir ekonomi, bir şehrin aynı zamanda sosyal yaşamını değiştirecek en önemli bir proje. Sonra da biz bunun altyapısına başladık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehirden buraya kadar yolu biz yaptık. Suyu, doğal gazı, elektriği getirdik ve daha sonra buradaki tesislere başladık. Modern dükkanlar inşa ettik. Teleferikler, telesiyejler ve çevresinde sosyal tesisler. Sadece projesine 5 yıl harcamıştık. Arkasından altyapı ile ilgili bu yapım işlemleri 10 senedir devam ediyor. Şimdi bunu taçlandıracak olanlar oteller. Bunlar kartopu gibi büyüyerek devam edecek. Erciyes'ten şehre doğru giderken sağlı sollu villalar yarın bir gün belediyeye, 'Çalışma ruhsatı verin' diye müracaat edecekler ve 'Oteller dolu, biz de burayı otel gibi işletelim' diyecekler. Niye? Her bir odası 100 dolar. Kayağı 5 ay gibi devam ettirebiliyoruz. Onun dışında ne olacak? Şimdi bisiklet turları yapılıyor. Spor kampları var işin içerisinde. En az 2 ayı onlar dolduracak. Sonrasında inşallah sıcak su çıkacak ve 12 ay dolu dolu geçecek."

Erciyes'teki termal su kaynağı arama çalışmalarına da değinen Özhaseki, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla Erciyes'i konuştuk. 15 gün kadar sonra 2 bin 200 metre inecek sondaj makineleri geliyor. Büyük ihtimalle buluruz diyorlar. Bulunmazsa bir kez daha vurulacak." dedi.

Erciyes'e 35 kilometre mesafede sıcak su bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Ben boruların maliyetini de hesaplattım ve buraya gelmesi 1 milyon dolar tutuyor. Bir o kadar da işçilik gitse sıcak suyu buraya getireceğiz ve 12 ay boyunca otellerin dolu dolu olduğu bir ortam başlayacak. Binlerce turist gelecek. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı derler ki, 'Geçen sene biz hesapladık, Kayseri ekonomisine Erciyes Dağı'nın faydası 100 milyon dolar oldu.' Emin olun, milyar dolara çıkacak. Afaki söylemiyorum, bir hesaba dayalı olarak söylüyorum. Allah'ın izniyle bundan herkes istifade edecek." diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Erciyes'in Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu ve bu anlamda buraya yapılan yatırımların da önem taşıdığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Erciyes'e sadece kışın değil yılın her günü gelinebilecek yatırımların gerçekleştirildiğini ve bu anlamda yüksek irtifa kamp merkezinin buna en iyi örnek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından otelin temeli atıldı.

AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu
AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu
AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu
AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Erciyes, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki Erciyes'te otel temel atma töreninde konuştu - Son Dakika

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