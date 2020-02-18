AK Parti'li Özhaseki geçirdiği kaza sonrasında ilk kez olayı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki geçirdiği kaza sonrasında ilk kez olayı anlattı - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki geçirdiği kaza sonrasında ilk kez olayı anlattı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında yaptığı yazılı açıklamayla olayı anlattı.

AK Parti'li Özhaseki geçirdiği kaza sonrasında ilk kez olayı anlattı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında yaptığı yazılı açıklamayla olayı anlattı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile beraber Antalya Serik'te geçirdiği kazanın ardından yaptığı yazılı açıklamayla olayı anlattı.


Kazaya dair yaptığı yazılı açıklamada, olayı anlatan ve kendilerine ilk müdahaleyi yapan görevlilerin kendilerini tanımadan hızlı bir şekilde müdahale de bulunduğunu ve bununla gurur duyduklarını aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir otomobilin, aracımıza yandan çarpmasının etkisiyle bizim aracımız da refüje çıkıp bir ağaca çarptı. Neticesinde her birimiz yaralandık. Benim de burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Kazanın meydana gelmesinden çok kısa bir zaman sonra acil servis ve emniyet ekiplerimiz, devletimizin bize tevdi ettiği makamlardan bihaber şekilde yanımıza hızlıca ulaştılar. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk. İlk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldık ve ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildik. Burada burnumuzdan bir operasyon geçirdik. Son tetkiklerin ardından çok şükür şu anda sağlığımıza kavuştuk" ifadelerini kullandı.


Kaza sonrasında olay yerine hızla ulaşan 112 acil servis ekiplerine ve hastane sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Özhaseki, "İvedilikle yanımıza ulaşan 112 acil servis ekiplerine, ameliyatımızı başarıyla tamamlayıp sonrasında da bizi evimizde gibi rahat hissettiren başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Plastik Cerrah Prof. Dr. Ömer Özcan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Ürür olmak üzere; beraberindeki sağlık görevlilerimize ve hizmetli personelimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Kazada hafif yaralanan eşim Neşe hanıma, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha hanıma, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, şoför kardeşimize ve diğer araçtaki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Gerek ziyaretimize gelerek gerekse telefon ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi kaza ve beladan muhafaza eylesin" ifadelerini aktardı. - ANKARA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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