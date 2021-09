AK Parti'li Özhaseki: Gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin her gün yalan üretmeye devam ettiğini söyleyerek, "'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyorlar, dostlarını söylemeye utanıyorlar. Sadece 'İYİ Parti' diyorlar, gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, 'Tecrübe Paylaşımı' konulu panelle başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda; belediyeler arası tecrübe paylaşımı, belediyelerin merkezi hükümetten beklentileri, genel merkezin belediyelerden beklentileri istişare edilecek. Toplantıya 21 ilden 201 belediye başkanı, 21 il başkanı, 21 il yerel yönetimler başkanı, 21 il kadın kolları yerel yönetimler başkanı, 21 il gençlik kolları yerel yönetimler başkanı, 7 büyükşehir meclis başkan vekili, 7 il genel meclis başkanı ve 7 bakan yardımcısı katıldı.

Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, değişik sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığını belirterek, "Türkiye'nin 81 ili olmazsa bile ticaretin hareketli olduğu illerin hepsini senede 3 defa dolaştım. Kendime göre dünya metropollerinin büyük çoğunluğunu gezdim. Aklımın ucundan bile belediye başkanlığı geçmezken, teklif geldiğinde çok şaşırdım. Karesi Belediyesi'nin kurucu başkanıyım, sonra büyükşehir belediye başkanı oldum" dedi.'YILANLARI TOPRAĞA GÖMDÜK'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ise pandemi öncesinde yaptıkları bölge toplantısına değindi. Özhaseki, "Bizim siyasetimiz hem yerelde hem genelde eser ve hizmet siyasetidir. Vatandaş onlarla aynı dili konuştuğumuz, eser ürettiğimiz için bizi sevdi ve hala birinci parti yapmaya devam ediyor. 2004'ten ilk girdiğimizden itibaren hep birinci parti olduk. Son seçimde bazı büyükşehirlerin kaybedilmesi bizde bir burukluk oluşturdu ama hala yüzde 45 civarında oy alarak birinci parti olma gururunu yaşayan bizleriz. Hata da yapabiliriz ama o hatalarımızdan çabucak ders alıp, en iyisini yapma gayretiyle çalışıyoruz. Çok partili sisteme geçişten itibaren başlayan vesayetçi yapının belini biz kırdık. Görünüşte legal olan ama iç yüzünde yerin altına kadar uzanan yılanları, çıyanları çıkamayacakları şekilde toprağa gömdük. Bu asil milletin dik duruşunu tüm dünyaya gösterdik hamdolsun. Bir IMF memurunun bize direktif verdiği ortamdan tüm dünyayla eşit şartlarda bu milletin onur duyduğu bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan ile temsil edilmenin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Allah'a hamdolsun iftihar ederek söyleyebiliriz ki bu ülkede özgürlüklerin kapısını biz açtık. Doğuda vatandaş 'Kürt'üm' diyemiyordu, 'başörtü' örtemiyordu, hapishanelerde işkenceler görüyorlardı. O günler geride kaldı, çok şükür" diye konuştu. 'GERÇEK NİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI'Fitne odaklarının sürekli başka şekillerde hükümeti devirmeye çalıştığını unutmadıklarını söyleyen AK Parti'li Özhaseki, şöyle konuştu: "Biz geldikten sonra da fitne odaklarının halkı ayaklandırmak için kurdukları kumpasları unutmayalım. Cumhuriyet mitingleri vardı, hükümeti devirme operasyonuydu aslında bunlar. 'Laiklik tehlikede, ilkeleri yok edecekler hadi ayağa kalkın vatandaşlar' derlerdi. Rütbeli insanların zorla yüz binleri sokağa döktüğü bir ortam vardı sonra kapatma davası açtılar. Milletin seçtiği hükümeti devirmeye çalıştılar. 367 garabetleri, muhtıralar ama biz şapkamızı alıp gidenlerden olmadık. Gezi olayları düzenlediler. Ankara'ya çağırdı hükümet bunların liderlerini, 'Ne istiyorsunuz' dedi. İstedikleri şunlardı. 'Üçüncü havalimanı inşaatını durdurun, köprüyü durdurun, yerin altından üstünden giden yolları durdurun, santralleri durdurun'. O zaman gerçek niyetleri iyice ortaya çıktı. Yalova'da 180-200 yıllık ağaçlar kesildiğinde hiçbirinin sesi çıkmazken 10 tane ağacın yeri değişiyor, diye bağıranları unutmayın. Bunların derdinin ağaç, şehircilik olmadığının biz farkındayız. Sonra arkasından yaptıkları 17-25 hukuk darbesi, çukur eylemleri. Ülkeden birçok vilayet koparıp adeta bir terör devleti kurmak istediler. En sonunda da 15 Temmuz gibi lanetli bir geceyi de görünce bunların gerçek çehresini iyice öğrenmiş olduk." Türkiye'de nüfusun büyük kısmına hizmet ettiklerini kaydeden Özhaseki, "Bugün Türkiye'de toplam 1390 belediyenin 803 tanesi AK Parti'li. İttifak ortaklığı yaptığımız MHP ile beraber 1034 belediyemiz var. Türkiye'nin çok büyük bir nüfusuna biz hizmet ediyoruz. Eser ve hizmet siyaseti güdüyoruz. Algı geçici, hizmet kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayet ediyoruz. Medeniyetimize karşı borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Yarın algılar uçacak, yapılan hizmetler ortada kalacak" dedi.'HER GÜN YALANLA ORTAYA ÇIKIYORLAR'Muhalefetin her gün bir yalanla ortaya çıktığını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti: "Muhalefetin iki stratejisi var, hep söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Bu doğrultuda hareket ediyorlar. Her gün bir yalanla ortaya çıkıyorlar. 'Dostlarımızla iktidar olacağız' diyorlar, dostlarını söylemeye utanıyorlar. Sadece 'İYİ Parti' diyorlar, gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar. HDP de çıkıp 'Ankara İstanbul'u sayemizde aldınız, bizi saklayamazsınız' diyor, hemen susturmaya çalışıyorlar. Birbirine benzemeyenlerin oluşturduğu bir yapıları var. Benzemezlerin bir araya geldiği yerden medeniyet inşası çıkmaz. Sadece algı operasyonları çıkıyor. Algı yalan demek. Yüz kızartıcı utandırıcı bir iş. İnsanları kandırmak için numara çekmek demek. Tek işleri bu. Tabi ara sıra heykel de açıyorlar. Bir de geçen Adana'da tek katlı bir kreşin temelini 9 belediye başkanı beraber atıyordu. Yaptıkları yapacakları bu kadar. Önlerini kestiğimizi söylüyorlar. Bakıyoruz, tekliflerin en az yüzde 96'sına 'evet' demişiz. Asıl her gelen hayırlı işe 'yok' diyen kendileri. Eskiden beri Türkiye'deki tüm büyük projelere karşı çıktılar. GAP'a, Keban'a karşı çıkmışlardı. Boğaz Köprüsü'ne 'yıkılır', Vatan Caddesi'ne 'uçak mı indireceksiniz', Sabiha Gökçen'e 'buraya uçak inmez kalkmaz', 'Avrasya'dan araç geçmez' demişlerdi. Şimdi 50 bin civarı geçiyor. Daha nice hizmete, hayırlı projelere karşı çıkmaya çalışıyorlar. Seçimler öncesinde kendi öz gelirlerini kullanıp devletten paraya gerek yok, diyenlerin hepsi şimdi bunları unuttu. İller Bankası ve Maliye'den bunlara 1 kuruş eksik gitmediği ortaya çıkınca borçlanmaya başladılar. 2,5 yılda 25 yıllık AK Parti Belediyesi'ne yaklaştı borçları. Seçim öncesinde büyükşehirlerin tamamında hiçbir emekçinin ekmeğiyle oynamayacağız, diyerek çıktılar ama geldiğimiz noktadan işten attıkları insan sayısı 11 bin 800 civarında sadece İstanbul'da. Emekçilerin ekmekleriyle oynadılar sonradan işe aldıkları kişi sayısı da 18 bin kişi. Bunu da o dostlarıyla paylaşarak yapıyorlar."

