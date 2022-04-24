AK Parti'li Özhaseki, İncesu Belediyesinin düzenlediği iftara katıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki, İncesu Belediyesinin düzenlediği iftara katıldı

24.04.2022 13:29
AK Parti'li Özhaseki, İncesu Belediyesinin düzenlediği iftara katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediyesinin Kızılören Mahallesi'nde düzenlediği iftara katıldı.

İncesu Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşen programda konuşan Özhaseki, "Kızılören bizim göz bebeğimizdir. Allah sizin birliğinizi, dirliğinizi bozmasın. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programın ardından İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Fırınönü ve Karakoyunlu mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Yıldız ise burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ve çocuklar ile gençlere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışacaklarını belirtti.

Büyükkılıç da kendilerini seçen vatandaşlara layık olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Çopuroğlu ise birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Mehmet Özhaseki, Kızılören, AK Parti, İncesu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki, İncesu Belediyesinin düzenlediği iftara katıldı - Son Dakika


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