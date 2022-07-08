AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Kayseri Valiliğince, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Özhaseki, herkesin bayramını tebrik etti.

Türkiye'nin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Özhaseki, bunun da beraberinde zorlukları getirdiğini ama bu zorlukların altından kalkacak iradenin Türk milletinde olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu belirten Özhaseki, bayram gibi özel günlerin birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğunu ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde bayramı kutlayacaklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Emrah Karayel ve Taner Yıldız da katıldı.

Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Özhaseki, ayrıca esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.