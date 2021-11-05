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ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ - Son Dakika

ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ

05.11.2021 15:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kemal Bey, 'Kandil'i yakacağım, yıkacağım' diyor ya. Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce tezkere alacaksınız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kemal Bey, 'Kandil'i yakacağım, yıkacağım' diyor ya. Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce tezkere alacaksınız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri'de katıldığı bir açılış töreni sonrası basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu vermesi ve Yozgat'ta kanat önderleri buluşmasında "Söz veriyorum, o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir" açıklamalarını değerlendi.

Özhaseki, "Kemal Bey'in 'Kandil'i yıkacağım' şeklindeki açıklamalarına çok sevindim. İlk defa Kemal Bey'in teröre karşı bir tavrını duydum. Yalnız işin garip tarafı Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce bir kere tezkere alacaksınız. Tezkereye Meclis'te evet oyu alacaksınız. Tezkerede 'evet' çıkmazsa nasıl gidip de başlarına yıkacaksınız orayı? 4 gün evvel Türkiye Cumhuriyeti diyor ki; 'Ben ülke içerisinde bu teröristleri temizledim. Hepsini aşağı sürdüm. Gittiler hepsi aşağıda yuvalandılar. Şimdi de kafalarına yıkacağım orayı, izin ver' dedi 'yok' diyorsun. Şimdi ne oluyor ? O kadar çok alıştık ki artık bir taraftan söylediği yüzlerce yalan, bir taraftan da bu çelişkiler yumağı. 'Niye bunu yapıyor?' diye düşünüyor, empati yapmaya çalışıyoruz. Herhalde teröre bu kadar prim verirseniz HDP ile bu kadar kol kola girerseniz başınıza bela olur. Tabanınız bile sizi sorgular" dedi.

'ONLARA YÜZ VERMESİNLER YETER'

Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü;

"İYİ Parti çıkış yaptı. 'Kandil'deki PKK'lıları biz HDP ile eş görüyoruz' dediler. 'Aynı yere konumlandırıyoruz' ifadesinde bulundular. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Ama niye diye ona bakmak lazım. İYİ Parti tabanında da müthiş bir öfke vardı. Nasıl olur da böyle bir ittifak kurarsınız ki siz bu ittifakın içerisinde aynı torbaya HDP, PKK ile bizi aynı yere koyarsınız, diye tepki oldu. Doğrusu ben bütün siyasetin iğrençliklerinden utanıyorum. Yapılan işlerden utanıyorum. İnsanlar mert ve yürekli olsalar. Düşündüklerini net söyleseler, teröre biraz taviz vermeseler, net tavır koysalar. Türkiye'de herkes her istediğini düşünebilir. Sosyal, ekonomik olaylarda farklı düşünebiliriz. Hayata yaşarken biraz daha muhafazakar ya da modern bir çizgide yaşayabiliriz. İstediğimiz partiye gidebiliriz. Olaylara sağdan ya da soldan bakabiliriz. Hiç itirazım yok. Terör denilince, bu ülkeyi bölmek isteyen Amerika'nın tuttuğu maşalar konu olunca, evlatlarımızın katili konusu geldiğinde, ne olur dürüst olun. Dosdoğru olun ve içinizden geçeni söyleyin. Taviz vermeyin. Üç kuruşluk oy alacağım, diye olmadık işlere ve kalıplara giriyorlar. Son dönemlerde benim gördüğüm siyasi atraksiyonlarda ibaret hareketler. Allah'tan dileğim samimi olmaları, bu konu da net olmaları ve bundan sonra da aynı havayı devam ettirmeleridir. Mesela Kemal Bey, 'Kandil'i yakacağım, yıkacağım' diyor ya. Kandil'de dağları mı vuracakmış ya. Destek vermeseler yeter. Meclis'te onların uzantılar var. 85 milyon biliyor kim olduklarını, Kemal Bey de biliyordur herhalde. Onlara yüz vermesinler yeter."

ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ
ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ
ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ
ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, kandil, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZHASEKİ: KANDİL VE TÜRKİYE DIŞINDA OPERASYON YAPACAKSANIZ ÖNCE TEZKERE ALACAKSINIZ - Son Dakika
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