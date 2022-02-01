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AK Parti'li Özhaseki Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti

01.02.2022 17:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni göreve gelen Kızılay Kayseri Şubesi yönetimine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni göreve gelen Kızılay Kayseri Şubesi yönetimine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Özhaseki'yi, Kızılay Kayseri Şube Başkan Cafer Beydilli ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, yeni yönetimi tebrik ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kızılay'ın Türkiye'nin en köklü kurumlarından olduğunu ve uzun yıllar Kayseri'de başarılı hizmetlere miza attığını belirten Özhaseki, "Kızılay'ın yıllardır faaliyetleri herkes tarafından takdir ediliyor. Yeni bir kan yeni bir anlayışla arkadaşlarımız iş başındalar, onların yapacağı tüm faaliyetlere de destek olmak bizim birinci işimiz. Elbette şimdiye kadar hizmet eden gönüllü olarak bu işi yapan tüm başkanlara, yönetimde yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz." dedi.

Bundan sonraki süreçte de önceden olduğu gibi Kızılay'ın Kayseri'de yapacağı faaliyetlere desteği sürdüreceklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kızılay gibi kurumlar, sivil toplum örgütleri, gönüllü kültür teşekkülleri gibi ne kadar kurum varsa bunların yaşaması her toplum için elzem. Buradaki arkadaşlarımızın her biri Allah rızası için toplum namına buradalar. Bunun kıymetini bilmek lazım. Böyle insanlar kolay bulunmuyor. Bir grup insan var ki onlar diğer insanların işlerini çözmek için bulunuyorlar. O tür gayret eden, fedakarlık yapan, hizmet eden arkadaşlarımızı da desteklemek lazım. İşlerini çözme noktasında bize bir şey düşüyorsa biz buradayız. Arkadaşlarımıza tekrar hayırlı olsun diyorum, Allah utandırmasın."

Beydilli de ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, yapmaya planladıkları faaliyetleri anlattı, taleplerini dile getirdi.

Özhaseki'ye ziyaretinde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

AK Parti'li Özhaseki Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti
AK Parti'li Özhaseki Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti
AK Parti'li Özhaseki Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti

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Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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