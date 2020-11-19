AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı

19.11.2020 18:41
AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı

Mehmet Özhaseki, Yerel Yönetim, Koronavirüs, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki, koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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