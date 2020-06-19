AK Parti'li Özhaseki LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, sınavı dolayısıyla toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmasını önlemek için AK Parti'li belediyelere talimat gönderdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sınav günü AK belediyeler tam kapasiteli olarak ulaşım hizmeti sağlayacaklar. Her şey geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için. Yavrularımıza sınavlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin."