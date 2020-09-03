AK Parti'li Özhaseki: "Muhalefet Türkiye'de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak" - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: "Muhalefet Türkiye'de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak"

AK Parti'li Özhaseki: "Muhalefet Türkiye'de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak"DÜZCE – Düzce Belediyesi tarafından yeni baştan yapılan ulaşım master planı çerçevesinde hizmete giren 100 otobüsün açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı...

AK Parti'li Özhaseki: "Muhalefet Türkiye'de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak"

DÜZCE – Düzce Belediyesi tarafından yeni baştan yapılan ulaşım master planı çerçevesinde hizmete giren 100 otobüsün açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin Türkiye'de yapılan güzel hizmetler için teşekkür etmekten uzak olduğunu söyledi. Özhaseki, "Türkiye'de çok güzel hizmetler, yatırımlar yapılırken teşekkür etmiyorsunuz bari gölge etmeyin" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan ulaşım master planı çerçevesinde 100 adet belediye otobüsü düzenlenen törenle hizmete girdi. Anıtpark'ta düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Düzce belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, ilçe belediye başkanları, kurumların yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Mehmet Özhaseki, muhalefeti eleştirdi. Özhaseki, "Ulaşım işi nihayetinde kamu işidir. Ama özel sektör bunu işlettiğinde çok daha verimli oluyor. Belediye de büyük bir yükten kurtuluyor. Buradaki bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 diye bir şey çıktı. Tüm dünyadaki mikropları toplasanız bir gram etmiyor. Ama koca koca devletleri dize getiriyor. Ben zenginim, ben büyüğüm, bana bir şey olmaz diyen herkesi dize getirdi. Devletlere düşen sağlık sistemini gözden geçirip vatandaşa yardımcı olmak. Allah kimseye bu hastalığı vermesin ve bulaştırmasın. Çünkü içeride entübe olan kişilerin vaziyetlerini görüyorum. Devlete düşen vatandaşına en iyi hizmeti vermek. Söylememek için kendimi zor tutuyorum. Garip bir muhalefetimiz var. Bu kadar başarılı işlerimiz varken bir tanesi de elinize sağlık demiyor. Artık ondan vazgeçtik. ya bir iftira etmeseler yeter diyecek hale geldik. Eski hastanelerin durumunu biliyoruz. Hastane kuyruklarında beklemiş bir kardeşinizim. İlaç yazmak için gece 4'te gidip hastanenin kapısında beklemiş bir kardeşinizim. Parayı ödeyemezseniz kapıda esir kaldınız, sizi içeri hapsederler cenazeniz olsa ölünüzü alamazsınız. Böyle bir ortamdan hastanelerin birleştirildiği bugünkü modern ortamlara geldi. Biliyorum muhalefet anayasa mahkemelerine kadar koşup gittiler. Eylem yaptılar, sokaklara döküldüler. Elinize sağlık denmesini beklemiyoruz da, hiç değilse taş koymasalar iyi olur. Doğalgaz buluyoruz başlıyorlar karşı taraftan. Genel başkanları Allah'tan yasakladı da bir şey dememeye başladılar. Yoksa ilk daha yasak gelmeden ne olmuş ki bulduysanız, o zaten 7 yıllık, doğalgazı getirmek kaç sene sürer. Bunu işleyip de dışarıya çıkarmak kaç liraya mal olur? Yani ne olur biraz sevinin ya. 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu. 7 yıl yetermiş Türkiye'ye yetsin. Bir senede yetse şükür Allah'a. yeni sondajlarda başladı. 17 yıllık da bulunur 27 yıllık da bulunur Allahın izniyle. Bu rezervler Türkiye'nin bir taraftan dışarıya tamamen bağlı olan doğalgazını kendi içinde üretir hale getirmiş olacak. Bir taraftan da ekonomiyi canlandıracak. Dışarıya dövizimiz gitmeyecek. Buna sevinmek gerekmez mi? ama bazılarımız buna sevinemiyorlar. Ayasofya açılıyor, Allah razı olsun. Akdeniz'de müthiş bir mücadele veriyoruz, bu mücadelede Türk Ordusunun yanındayız kardeşim. Türk Milletinin bir parçasıyız, haklarımızı arayacağız, karaya asla gömülmeyeceğiz biz. Ne güzel bir karar bu diyemiyorlar ne yazık ki. E ne diyelim? Allah onlara da insaf versin. Doğruyu görme, vicdanlarına da yumuşaklık nasip etsin diye dua ediyoruz" diye konuştu.

"Düzce'nin 35 yılını planlıyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin 35 yılını planladıklarını belirterek, "Bu toplu taşıma sistemi Düzce'nin önemli sorunlarından birisidir. Vatandaşlarımızın ok mutlu olmadığı, belediyemizin zarar ettiği bir sistemdir. Bu sistem üzerinde Türkiye'de bu işleri en iyi bilenleri çağırdık onlarla istişare ettik. Yaklaşık 15 aydır çalışıyoruz. 15 aylık çalışmanın sonucudur bugünkü tören. Düzce için önemli bir master ulaşım planı yapıyoruz. Planımızın birinci kısmı, hat optimizasyonu tamamlandı. Bunu uygulamaya koyuyoruz. Kalan kısmını inşallah inşallah yıl sonuna kadar tamamlayacağız. ve Düzce'nin bir ulaşım master planı olacak. Biz Düzce'nin önümüzdeki 35 yılını planlıyoruz. Yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırımdır. Bu yatırımı Düzceliler yaptı. Vatandaşlarımız yaptı. Belediye yapmadı sayın bakanım. Bu araçların her biri bir Düzceliye aittir" dedi.

"Düzce için 4 ana konuyu çözeceğiz"

Düzce için 4 ana konuyu yıl içinde çözmeyi planladıklarını kaydedeb Başkan Özlü şöyle devam etti:

"Bu sistemde araçlar yatırımcıların ve esnafın olduğu için hizmetin kalitesi artacak. Bu sene içerisinde 4 ana konu Düzce'de bitmiş olacak. Bunlardan birincisi, Millet Bahçesi 1. etabı. Buranın maliyeti yaklaşık 10 milyon liradır. Bunu TOKİ karşılıyor. 2. etap stadyumu taşıyacağız. 2. etaba da gelecek sene başlayacağız. Yine bu sene katı atık tesisimiz bitecek. Temiz Şehir Düzce kampanyasını başlattık. Düzce'ye DSİ tarafından yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım yapılmasını sağladık. Düzce'nin bütün içme suyu şebekesini yenileyeceğiz. 40 yıllık sistem. Fakat hiçbir belediye başkanı alt yapıya yatırım yapmayı pek tercih etmez. Düzce'nin nüfusu 30 binken yapılan içme suyu hattı artık yetmiyor. Bu çalışmalarla Düzce'nin çehresini değiştirmekte kararlıyız."

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, "Öncelikli konularımızdan biri ulaşımdı. Ulaşım, su alt yapısı ve millet bahçeleri konuları öncelikliydi bizim için. Bundan sonraki süreçte de her birinin hizmete alınışını burada birlikte göreceğiz" dedi. Milletvekili Ayşe Keşir yeni ulaşım sisteminin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından ise dualarla 100 otobüs hizmete girdi. Sonrasında Özhaseki ve Özlü, birlikte otobüsü binerek test etti.

AK Parti'li Özhaseki: Muhalefet Türkiye'de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak

AK Parti, Türkiye, Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AK Parti'li Özhaseki: 'Muhalefet Türkiye'de yapılan güzel şeyleri takdir etmekten uzak' - Son Dakika

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