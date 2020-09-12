AK Partili Özkan: "18 yıla sığdırdığımız hizmetler yüz yılda yapılamayacak hizmetlerdi" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisinin 18 yıla, yüz yılda hayata geçirilemeyecek hizmetleri sığdırdığını belirtti.

Cahit Özkan, partisinin Tavas ilçesi 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin siyasi parti olmanın ötesinde bir medeniyet mücadelesi olduğunu söyledi.

Partisinin bugüne kadar ülkenin dört tarafında çok kıymetli hizmetler yaptığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Bu 18 yıla sığdırdığımız hizmetler geçmiş dönemlerde yüz yılda yapılamayacak hizmetlerdi. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatımızın gayreti ve mücadelesiyle, aziz milletimizin bize ve davamıza olan güveniyle sayısız hizmetler yaptık. Ancak bu hizmetlerin en büyüğü ve önemlisi nedir diye baktığımızda; birliği, dirliği, kardeşliği bu aziz coğrafyada devletimize egemen kılmasıdır."

Anavatan, Doğruyol ve Refah partilerine gönül verenlerin bugün milli birlik ve beraberlik çatısı altında, kader birlikteliği içinde AK Parti çatısı altında birleştiğini dile getiren Özkan, "Bitmedi, geçmişte CHP çatısı altında siyaset yapanlar da şimdi aramızdalar. İşte bu birlik ve beraberlik varsa bu coğrafyada hizmet var. Diplomaside başarı var. Yerli ve milli savunma silahlarımızla 72 düvele meydan okuyan güçlü, büyük ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti var." diye konuştu.

Milletin verdiği emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini bildiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte milletin emanetine sahip çıkan liderlerimiz oldu. Adnan Menderes'i dar ağacında sallandırdılar. Süleyman Demirel'i darbelerle sürekli yolundan alıkoydular. Turgut Özal'ı hain ve sinsi suikastla öldürdüler. Necmettin Erbakan hocaya 28 Şubat'ın haçlı saldırısını gerçekleştirdiler. Evet bu darbelere, muhtıralara karşı verilen demokrasi mücadelemiz büyük bedeller ödenerek bugünlere geldi. Yüz elli yıllık bir tecrübeden adeta süzülen o mücadele kararlılıkla geleceğe yürüyoruz."

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in de katıldığı kongrede partililer ateşleri ölçülerek ve elleri dezenfekte edilerek salona alındı, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kongrede Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakçı, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu.