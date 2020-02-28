Ak parti'li özkan: 28 şubat haçlı saldırısıdır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ak parti'li özkan: 28 şubat haçlı saldırısıdır - Son Dakika

Ak parti'li özkan: 28 şubat haçlı saldırısıdır

6 saat önce

AK Parti'li Özkan: 28 Şubat haçlı saldırısıdırAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "28 Şubat her şeyden önce, bu milletin medeniyet değerlerine karşı yönelmiş, ekonomik alanını da içine alan apaçık bir haçlı saldırısıdır" dedi.

AK Parti'li Özkan: 28 Şubat haçlı saldırısıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "28 Şubat her şeyden önce, bu milletin medeniyet değerlerine karşı yönelmiş, ekonomik alanını da içine alan apaçık bir haçlı saldırısıdır" dedi.

AK Partili Özkan, 28 Şubat 1997'de gerçekleşen postmodern darbenin yıl dönümü nedeniyle DHA'ya değerlendirmede bulundu. Özkan, 28 Şubat'ın Türkiye'ye her alanda, özellikle ekonomik hedeflere ulaşma noktasında büyük kayıplar yaşattığına dikkat çekerek, on binlerce öğrencinin mağdur edildiğini belirtti. 4 bin 500 kişinin fişlendiğini, doğrudan 3,5 milyar doların darbeyi destekleyen medya ve diğer çevrelere destek olarak aktarıldığını belirten Özkan, "28 Şubat her şeyden önce, bu milletin medeniyet değerlerine karşı yönelmiş, ekonomik alanını da içine alan apaçık bir haçlı saldırısıdır. Milletin medeniyet değerlerini ve bu ülkenin bütün kutsal değerleri ile mücadele içerisinde olan, kurtuluş mücadelesinde bize saldıranların yeniden derlenip toparlanıp geldiği bir saldırıdır" dedi.

'TÜRKİYE MİLYARLARCA DOLAR FAİZ ÖDEDİ'

Özkan, özellikle sanayi üretiminde yetişmiş iş gücünün arkasında yatan sorunun, o dönemde endüstri meslek liseleri ve imam hatiplerin kapatılması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle; bugün sanayi üretiminde ciddi bir yetişmiş iş gücü sorunu ile karşı karşıyayız. O dönem milyarlarca dolar faiz ödedi Türkiye. Faizler yüzde 60-70'lere çıktı. Faiz lobisinin Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını sömürmesine neden oldu. Türkiye üretemeyen bir Türkiye haline getirmek suretiyle savunma sanayinde yüzde 90'lara varan yurt dışına bağımlılığı gerçekleşti. Türkiye enerji sektöründe uluslararası petrol lobilerine teslim oldu. Yaşadığımız gerek terör sorunu, gerek yetişmiş iş gücü sorunumuz, gerek bu ülkenin milyarlarca dolar faize ödediği para, hortumlanan bankalar, silah baronlarına bu ülkenin teslim edilmesi, belki de en önemli unsur Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerine pranga vurulması. O tecrübelerden aldığı güçle aziz milletimiz kim dost kim düşman onları çok iyi biliyor."

Ak parti'li özkan: 28 şubat haçlı saldırısıdır

Cahit Özkan, AK Parti, 28 Şubat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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