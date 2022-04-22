ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz - Son Dakika
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ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz

22.04.2022 14:37

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili, "Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili, "Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz. Bunun arka planı var. 3 ayda elektriği kesilen faturanın değeri 1000 TL; ama beyefendi gidip İstanbul'da bir otelde bir geceliğine 100 bin TL ödüyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Cumhur İttifakı olarak; milletimize hizmet etmenin, milletimizin yüzünü güldürmenin peşinde koşarken, diğer tarafta da birileri film izleyip, tiyatro çevirmeye devam ediyorlar Bizler; ucuz elektrik için, ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldır mücadele ediyoruz. Bu 20 yıllık mücadelemizde Sayın Kılıçdaroğlu'nu yanımızda görebildik mi? Görüyoruz ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evine gelen dağıtım firmasının görevlileri tarafından önceden haber verilmişçesine, kesinti anının videosu çekilmiş. O video da öyle amatörce çekilen bir video değil. Büyük bir prodüksiyon ve tasarım içerisinde tiyatro ve sanat camiasının tebriklerine mazhar olacak şekilde kaliteli bir video çekilmiş. Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz. Bunun arka planı var. 3 ayda elektriği kesilen faturanın değeri 1000; ama beyefendi gidip İstanbul'da bir otelde bir geceliğine 100 bin TL ödüyor. Tüm bu oynanan tiyatrolar, kendi içlerinde 'cumhurbaşkanı adayı kim olacak' rekabeti içinde birbirlerine kurdukları kumpasla, yaptıkları bu tiyatro faaliyetlerinin arka planını da milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz
ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz
ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz
ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz
ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz
ANKARA: AK Parti'li Özkan: Bu prodüksiyonu tebrik ediyoruz

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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