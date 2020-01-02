AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Libya'ya asker gönderilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin, "CHP eğer bir siyasi parti olarak kendi seçmeninin oyunu korumak ve Türkiye kamuoyunda destek aramak istiyorsa bu tezkereye destek vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Özkan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanının sınırlandırılmasına dair iki ayrı uluslararası sözleşmenin imzalandığını belirterek, BM nezdinde artık Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bölgede bir "mavi vatan"ın bulunduğunu, mavi vatana karşı el atma hadiselerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Libya'nın daveti üzerine Libya'nın toprak bütünlüğünü korumak, oradaki barışı hayata geçirmek ve istikrarı sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'ya gönderilmesine dair tezkereyi parlamentoya getirdiklerini anlatan Özkan, "Bu hem Libya'nın güvenliği hem Türkiye'nin mavi vatanıyla, toprak bütünlüğüyle beraber güvenliği için vazgeçilmezdir. Mehmetçiğimiz, Libya'da yanan ateşi söndürmek, oranın istikrarını sağlamak, orada yanan ateşin bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve başka ülkelere sıçramasını engellemek üzere gidiyor." diye konuştu.

Libya'da kaosun derinleşmesi halinde Suriye benzeri göç hareketlerinin yaşanacağına işaret eden Özkan, "Libya'daki istikrarsızlık eğer devam ederse oradaki kaos yarın, Libya başta olmak üzere Tunus, Fas, Mısır ve bölge ülkelerini etkiyecek ve oradaki göç hareketleri dalga dalga Avrupa ve bütün dünyaya yayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefet partisi CHP'nin farklı bir tavır sergilediğini belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Libya ile yaptığımız deniz yetki alanının sınırlandırılmasına dair uluslararası anlaşmayı destekleme anlayışına sahip çıkacaksın, diğer taraftan da 'Ben nimete sahip çıkacağım, külfette de olmayacağım.' anlayışında olacaksın. Bu inandırıcı değil, ikircikli bir tavırdır, çifte standarttır. Bu anlayış aslında deniz yetki alanının sınırlandırılmasına dair uluslararası anlaşmaya da örtülü karşı çıkmaktır. Onun için CHP, milli bir duruşa sahipse, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, vatanına sahip çıkmaya destek veriyorsa mavi vatanımıza da destek vermesi gerektiğine inanıyoruz."

Seçim bölgesi Denizli'de yaptığı ziyaretlerde, CHP'ye oy veren hemşehrilerinin de bu tezkereyi desteklediğini gördüklerini anlatan Özkan, "CHP'nin, eğer bir siyasi parti olarak kendi seçmeninin oyunu korumak ve Türkiye kamuoyunda destek aramak istiyorsa bu tezkereye destek vermesi gerektiğine inanıyorum." dedi.