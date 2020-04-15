AK Parti'li Özkan: CHP'nin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklayan CHP'ye tepki gösterdi. Özkan, "CHP'nin amacı burada üzüm yemek değil, bağcıyı döverek siyasi istismar vesilesi olarak kullanmak" dedi.

AK Partili Özkan, DHA'ya yaptığı açıklamasında, infaz düzenlemesine ilişkin CHP ile yaptıkları görüşmede bu düzenlemeye katkı vereceklerini, ilkesel duruş sergileyeceklerini söylediklerini bildirdi. Ancak CHP'nin komisyon ve genel kurul çalışmalarında ilkesel bir tavrını görmediklerini belirten Özkan, "Paket geçti. Ancak görüyoruz ki Meclis'te engelleyemedikleri paketi, Anayasa Mahkemesi'ne götürmek suretiyle düzenlemeyi iptal ettirmek veya içerikteki neticeyi değiştirmek için talepte bulunacaklarını duymuş bulunmaktayız" dedi.

'CHP'NİN AMACI ÜZÜM YEMEK DEĞİL'