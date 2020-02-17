AK Parti'li Özkan'dan ABD'deki 'Türkiye'de darbe olabilir' raporuna tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan'dan ABD'deki 'Türkiye'de darbe olabilir' raporuna tepki - Son Dakika

AK Parti'li Özkan'dan ABD'deki 'Türkiye'de darbe olabilir' raporuna tepki

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ABD'deki düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olabileceğine ilişkin raporuyla ilgili, "Kulak tıkanacak bir konu değil. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bu tür teşebbüsleri bertaraf edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Özkan'dan ABD'deki 'Türkiye'de darbe olabilir' raporuna tepki, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ABD'deki düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olabileceğine ilişkin raporuyla ilgili, "Kulak tıkanacak bir konu değil. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bu tür teşebbüsleri bertaraf edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ABD Savunma Bakanlığı'na hazırladığı raporlarla bilinen ABD hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın, Türkiye ile ilgili hazırladığı raporu değerlendirdi. Özkan, darbe ve cunta arzusu içinde olan, ihanet odaklarıyla beraber yürüyen bütün darbecilere gereken cevabın verileceğini; ancak bu tür iddiaların 'yok' sayılamayacağını vurguladı. Özkan, şöyle konuştu:

"RAND Corporation'ın ileri sürdüğü iddia tarafımızca ciddi şekilde değerlendirilmektedir. Elbette darbe iddiasının milyarda birine ehemmiyet verip üzerine düşünmek, olası tehditleri bertaraf etmek üzere doğru ve uygun adımları atmak hükümetimizin üzerine düşen görevdir. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bu tür teşebbüsleri bertaraf edeceğiz. Ne zaman yabancı bir kuruluştan, Türkiye'ye tehdit söz konusu olsa ki bu bir tehdit değil, projedir, maalesef ne kadar Türkiye düşmanı varsa başta istihbarat örgütlerinin, Türkiye içinde ve dışındaki terör örgütleri ile belli bir ortaklık içinde hayata geçirmeye çalıştıkları darbe söylentilerini konuşuyoruz. Kulak tıkanacak bir mesele değil. Oradaki darbe söylentilerine Türkiye'deki uzantıları ses veriyor. RAND Corporation'ın söylentileri ile Türkiye'deki bazı derin ve paralel yapıların ses vermesi de manidardır."

'DARBE SÖYLENTİSİNİN ARKASINDA GÜÇ ODAKLARI VAR'

Özkan, Türkiye'nin kararlı duruşunun bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade ederek, "IMF'ye olan borcumuzu tamamen kapattıktan sonra, hemen arkasından yeniden faizi yukarıya çıkartacak olan Gezi kalkışması, 17-25 Aralık teşebbüsleri ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile ilgili olumsuz söylentileri yine aynı çevreler dile getirdi. Silah baronları bu işin arkasında. Petrolle ile ilgili kararlı duruşumuz. Diğer yandan da İran-Kafkas ve Rus petrollerinin ve doğalgazının, Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara nakledilmesi ile buralardan da pay almayla ilgili kararlı duruş uluslararası enerji ve petrol şirketlerini rahatsız etti. Attığımız adımlar karşısında kimleri görüyoruz? Terörü destekleyen uluslararası lobileri görüyoruz. FETÖ'yü kendi kucağında besleyenler, PKK terör örgütüne PYD- YPG'ye on binlerce silahı gönderenler işte bu darbe söylentisinin arkasında bu güç odakları var" diye konuştu.

'BAŞARAMAYACAKLAR'

Özkan, Türkiye'de bir panik havası yaratılmaya çalışıldığını kaydederek, "Bu söylentilerin kendisi dahi onların ortaya koyduğu amacı gerçekleştirmeye bir miktar yeterli oluyor. Türkiye'de istikrarsızlık oluşturacak, yabancı sermayenin Türkiye'ye yönelimini engelleyecek, yerli sermayemizin yatırıma dönüşmesini engelleyecek ve faizden para kazandıracak mekanizmaları hayata geçirmeye muktedir olduklarını düşünüyorlar. Biz milletimizin, Türkiye'nin kudretine inandığını biliyoruz. Uluslararası sermaye çevreleri de yatırımcıları da her türlü saldırılara rağmen Türkiye'nin diz çökmeyeceğini biliyorlar. Ne kadar gayret etseler de bunu başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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