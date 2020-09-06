AK Parti'li Özkan'dan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'e tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in, "havuç sopa" yöntemiyle Türkiye'ye istediklerini yaptırmaya çalıştığını ancak bunda asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

Cahit Özkan, partisinin Çameli ilçe teşkilatı 7. olağan kongresine katıldı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çameli'nin her zaman mili ve manevi değerlerin arkasında sağlam durduğunu, ilçede en yüksek oy oranıyla her daim ipi göğüslediklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz" söylemini eleştiren Özkan, şöyle konuştu:

"Dostlarının kim olduğu günler içinde ortaya çıktı. Önce Trump dedi ki 'Erdoğan'ı bu Biden durduramaz, onu ben durdururum. Çünkü Biden'ın zekası düşük. Ben daha zekiyim.' dedi. Sonra Biden çıktı dedi ki 'Hayır, Akdeniz'deki 3 trilyon dolarlık hidrokarbon ve petrolü ele geçiren Türkiye Cumhuriyeti'ni durdurmak Erdoğan'ı indirmekle olur. Erdoğan'ı indirmek için desteğimizi açıktan muhaliflere vermeliyiz.' dedi. Muhalifler kim? 'Dostlarıyla beraber iktidar olacağız' diyenler. Yetmedi. Biden'in arkasından şimdi de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel çıkmış diyor ki 'Sopa -havuç' sistemiyle durduracağız'. Charles Michel, Trump ve Biden ile devam eden zincirin son halkasıdır."

-"Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi durduramayacaksınız"

Charles Michel'in 1990'larda Belçika'da siyasete girmiş, 2019'da Başbakanlığa kadar yükselmiş ancak 11 milyon nüfusa sahip Belçika'yı yönetemeyip istifa etmiş siyasetçi olduğunu anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Sonra Avrupa Birliği Konsey Başkanı oluyor. Türkiye'yi havuç sopa sistemiyle hizaya getirmeye çalışıyor. Avucunuzu yalarsınız. Yani Türkiye'nin tarih boyunca yürüyüşünü durdurmak için Amerika'sı, Avrupa'sı çıktı. Biz onları Galiçya'da, Çanakkale'de, Gelibolu'da, 30 Ağustos zaferiyle Ege'de denize döktük. Toparlanıp gelseler, milli ve yerli savunma sanayisi ile, enerjisi ile, ekonomisiyle, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi durduramayacaksınız. Charles Michel, 11 milyonluk Belçika'yı yönetemezken bugün Brexit ile başlayan ve yavaş yavaş dağılan Avrupa Birliği'nin gücü Türkiye'ye yetmeyecektir. Türkiye'yi sadece ülkesinden ibaret sananlar, gönül coğrafyasındaki nüfusunu tanımayanlar, Türkiye'nin genç dinamik insanını, milli ve manevi değerlere bağlılığını bilmeyenler böyle bir hayal içinde olabilirler. Ancak bugüne kadar darbeyle, muhtıralarla, vesayetlerle yapamadıklarını gördüler. Açıktan, gizli nasıl destek olursa olsun bunu asla başaramayacaklar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız 'FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı, DHKP-C'si, ne kadar Türkiye düşmanı varsa topunuz gelin, başaramayacaksınız' diyor. Evet, başaramayacaklar."

Konuşmasında Çameli'nin turizm potansiyeline de değinen Özkan, bunun ilçenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Parkı'nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz katıldı.

Tek noktadan girişin sağlandığı alana, partililer ateş ölçülerek ve eller dezenfekte edilerek alındı.

Kongrede, Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu.