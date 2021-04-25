AK Parti'li Özkan'dan Biden'a sert tepki - Son Dakika

AK Parti'li Özkan'dan Biden'a sert tepki

25.04.2021 12:10
AK Parti'li Özkan'dan Biden'a sert tepki, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan 1915 olaylarını 'Soykırım' olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi. Özkan yaptığı açıklamada, "Tarihi gerçeklerle örtüşmeyen bu açıklama Türkiye'ye hiçbir zarar veremeyecek ve Türk Milleti'nin vicdanında da kabul görmeyecekti." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, yayımladığı açıklamada, "24 Nisan tarihinde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamayı ve sözde soykırım nitelemesini reddediyor ve en şiddetli biçimde lanetliyorum. ABD Başkanı'nın açıklamaları hiçbir bilimsel temele ve tarihi gerçekliğe dayanmadığı gibi tamamen Ermeni diasporasının yönlendirmeleri ve bir takım siyasi çevreleri memnun etme saikiyle yapılmış açıklamalardır. On yıllardır süren bu anlamsız tartışma nedeniyle Türkiye'nin 2005 yılında bilimsel ve tarihi gerçekler ışığında konunun araştırılması için gerek Türk gerekse Ermeni tarafının arşivlerinin tarihçilere açılması ve Ortak Tarih Komisyonu kurularak gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması önerisi Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Tarihi gerçeklerle örtüşmeyen bu açıklama Türkiye'ye hiçbir zarar veremeyecek ve Türk Milleti'nin vicdanında da kabul görmeyecektir." diye konuştu.

ABD'nin tarihine vurgu yapan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Türkiye'yi sözde soykırım yapmakla suçlayan ABD'nin tarihi ise kan, acı, gözyaşı ve katliamlarla doludur. Daha kuruluş aşamasında 70 milyon Kızılderiliyi katlederek kan ve acı üzerine bina ettikleri devletleri o günden bu yana İran'dan Afganistan'a, Bosna Hersek'ten Guatemelaya'ya, Endonezya'dan Kore'ye ve Irak'a kadar dünyanın her yerinde on milyonlarca insanın katlinden sorumludur. Hal böyleyken ABD'nin 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak nitelemeye kalkması bir yanıyla da kendi kanlı tarihini örtme girişimidir. ABD'nin bu tavrı karşısında eleştiri açıklamaları yapan bazı siyasi partilerin, partiler üstü tavır alınması gereken böyle bir olayda dahi bunun sorumluluğunu Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye yükleme gayretlerini de hayretle izliyoruz. ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları daha netleşmeden, seçimleri kimin kazandığı henüz kesin olarak belli olmadan Joe Biden'ı elleri patlarcasına alkışlayıp tebrik eden CHP ile ittifak ortakları İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin devletimizi ve milletimizin tümünü ilgilendiren bu meselede yerli ve milli bir duruş gösterememesi ve konuyu iç siyaset malzemesi yapmaya kalkışması da milletimiz tarafından not edilecektir. Sözde Ermeni soykırımına destek verir mahiyette açıklamalar yapan HDP'ye karşı ittifak zarar görmesin düşüncesiyle tek laf edemeyen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğerlerini de aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. ABD ve Ermeni diasporasının atmaya çalıştığı bu çamur Türkiye Cumhuriyeti'ne de, şanlı tarihimize de yapışmaz." dedi. - MANİSA

AK Parti'li Özkan'dan Biden'a sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, AK Parti, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özkan'dan Biden'a sert tepki - Son Dakika


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