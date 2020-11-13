AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil - Son Dakika

AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil

13.11.2020 16:01
AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil, System.String[]

AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değilAK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, İYİ Parti'li Ümit Özdağ'ın, AK Parti ile İYİ Parti'nin gizli anayasa çalışması yaptığı iddiasına ilişkin, "Bunu kabul etmek mümkün değildir.

AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, İYİ Parti'li Ümit Özdağ'ın, AK Parti ile İYİ Parti'nin gizli anayasa çalışması yaptığı iddiasına ilişkin, "Bunu kabul etmek mümkün değildir. İlgili şahsın tek bir gayesi vardır; bir makam, mevki ve ikbal kaygısı, gelecek planıdır" dedi.AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, DHA'ya yaptığı açıklamada, kesin ihraç istemiyle partisi tarafından disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, AK Parti ile İYİ Parti'nin gizli anayasa çalışması yaptığı iddiasına cevap verdi. Özkan, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren her şeyi şeffaf ve kamuoyu önünde yaptığını belirterek, "Yine AK Parti ve MHP ittifakı, milletimizin menfaatine olan bir ittifaktır. Kapalı kapılar arkasında bir ittifak görüşmesi yapmadık. Bütün siyaseti yalan dolan ve operasyon olan gelenek, düne kadar yaptıkları o gizli ittifakların arkasından, bir genel başkanlık, bir genel başkan yardımcılığı, bir kongre mücadelesinin neticesinde istediklerini alamayınca o gizli ittifaklarını deşifre etmek suretiyle yeni bir siyaset zemini arayışı içeresinde" dedi.'İLGİLİ ŞAHSIN MAKAM ARAYIŞLARI VAR'AK Parti'li Özkan, Özdağ'ın bu iddiasını 'operasyon' olarak gördüklerini söyleyerek, "Yegane gerekçesi; maalesef karanlık kapılar arkasında yaptıkları ittifaklar neticesinde bir koltuk, ikbal, gelecek bulamayanların, şeffaf ve milletin huzurunda siyaset yapan AK Parti ve 'Cumhur İttifakı'na bu tür yakıştırmalar yapıyor olmasıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. İlgili şahsın tek bir gayesi vardır; bir makam, mevki ve ikbal kaygısı, gelecek planıdır. Yaptığı planları operasyon olarak görüyoruz. Yalan dolan ve dürüstlük dışı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Hakkettiği cevabı milletimizden almıştır almaya devam edecektir" diye konuştu.'DÜN İÇİNE SİNDİRDİ'Ümit Özdağ'ın, düne kadar içinde bulunduğu partide gizli kapaklı görüşmeleri içine sindirdiğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu: "Bu gizli kapaklı görüşmelerin, sadece ve sadece kendi partilerinin kongresinin neticesinde umduğunu bulamaması üzerine kamuoyu ile paylaşıyor olması, her şeyden önce o gizli kapaklı yapmış olduğu ittifakları, görüşmeleri kendi içine sindirdiğini gösteriyor. Yani bugüne kadar İYİ Parti'ye ve içeresinde bulunduğu ittifak ile ilgili kamuoyuyla paylaştığı bütün düşünceleri ve bütün itirazlarını kabul etmiş ancak bugün yeni kongreleri neticesinde koltuğuna oturamayan, kendi ikbalini planlayamayan ve kendi partisi içerisinde tasviye ile karşı karşıya kalan ilgili şahıs, bu kez diğer siyasi partilere saldırıda bulunmak suretiyle 'acaba farklı bir ortamda yeni bir ikbal, yeni bir koltuk arayışını bulabilir miyim' arzusunu taşımaktadır."'GİZLİ İTTİFAKI MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUZ'AK Parti'li Özkan, İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkındaki görsellere ilişkin terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bu ittifakın, gizli kapaklı olduğunu sadece 'Cumhur İttifakı' olarak söylemiyoruz. Gizli ittifak CHP, İYİ Parti, HDP arasında. Açık ittifak İYİ Parti CHP arasında. Gizli bir ittifak yaptıkları ortada. Cumhurbaşkanı'mız, 'Siyasette ittifaklar meşrudur. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmaktır. Bu işi gizli saklı yapanlar bölücü örgütün güdümünde yapanlar siyaset değil kirli ittifak yapar. Terör örgütleri ile böyle gizli saklı yol yürürsen çıkar bunun bedelini senden isterler' açıklamasını yaptı. İşte dün yapılan o gizli ittifakın bedelini karşılıklı olarak birbirlerine ödüyorlar. Biz bu gizli ittifakı milletimize şikayet ediyoruz."


AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil

Ümit Özdağ, İYİ Parti, AK Parti, Anayasa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan'dan Özdağ'ın 'anayasa' iddiasına yanıt: Kabul etmek mümkün değil - Son Dakika


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