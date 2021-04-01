ANKARA-AK Parti'li Özkan Güvenlik soruşturması teklifinin görüşmelerine devam edeceğiz - Son Dakika

AK Parti'li Özkan: Güvenlik soruşturması teklifinin görüşmelerine devam edeceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasındaki tutumuna tepki gösterdi. Özkan, "Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ederek, milli iradeyi örseleme girişimlerini bertaraf edeceğiz, boşa çıkaracağız" dedi.

AK Parti'li Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin Genel Kurul'daki görüşmelerinde, TBMM Başkanvekili Akar'ın taraflı davrandığını söyledi. Özkan, "CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, görevini yaparken tarafsızlık ilkesini bir tarafa bırakarak adeta CHP ile 'temsil tertip' tasarlayarak bir yaklaşım sergilediğine tanık olduk ve suçüstü şekliyle yakalandı. CHP'li Meclis Başkanvekili Akar, teklifin maddelerine geçilmesi oylanırken; oyları saymakla yetkili ve görevli olan katip üyelere, oyları sayması talimatını vermiştir. İki katip üye, oyları sayma işlemlerini yapmadan 'kabul edenler', 'etmeyenler' diyerek, 'kabul edilmemiştir' kararını verip oturumu kapatmıştır. Vermiş olduğu bu karar, her şeyden önce İçtüzüğe, Anayasa'ya, Meclisin çeyrek asırlık mutabakatlarına ve teamüllere aykırıdır" dedi.

'AYKIRI HAREKET ETTİ'

Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaların nasıl yapıldığına ilişkin içtüzüğün ilgili maddelerini ve oylama sırasında Genel Kurul tutanaklarını basın mensupları ile paylaştı. Özkan, TBMM Başkanvekili Akar'ın, CHP Genel Merkezi'nden gelen talimatlar üzerine bu usulsüz tutumu sergilediğinin, Meclis tutanaklarına da yansıdığına işaret ederek, "CHP'li Meclis Başkanvekili Akar'ın, hem Anayasa hem İçtüzük hem mutabakatlar hem de bugüne kadarki teamüllere aykırı hareket ettiği, suçüstü haliyle sübut bulmuştur" diye konuştu.

'BOŞA ÇIKARACAĞIZ'

Özkan, CHP'li Akar'ın, kanun teklifi görüşmelerinin, milli iradenin ve Meclis iradesinin çiğnenmesi suretiyle engellenmesi girişiminde bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Milletimiz bunları iyi biliyor. Tek parti uygulamalarını ve özellikle fırsatı buldukça milli iradeyi, Meclisin iradesini örseleme gayreti içinde olduklarını biliyoruz. Bu anlamda CHP'li Meclis Başkanvekili'nin, milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle tezgahladığı bu tertibi deşifre ettik, itirazımızı yaptık. Onlar istese de istemese de bu ülkede milli irade tecelli edecektir ve bunun da gereğini Meclis Başkanlık Divanı, aldığı kararla ortaya koymuştur. İnşallah bugün Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ederek, milli iradeyi örseleme girişimlerini bertaraf edeceğiz, boşa çıkaracağız."

CHP'Lİ ÖZEL: REDDEDİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle teklifin maddelerine geçilmesine dair oylama sonucuna ilişkin Meclis Başkanlık Divanı'nın toplanmasına tepki gösterdi. Şentop'un, Genel Kurulun dünkü birleşimine ilişkin kayıtların bütün tutanak ve görüntülerde açık şekilde yer aldığı halde oylamayı yeniden yaptırmaya ve bir yıl gündeme alınmayacak bir teklifi yeniden gündeme aldırmaya çalıştığını savunan Özel, "Son derece gergin, kızgın uslupla da bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Başkanlık Divanı'nın, Meclisin siyasi tarihine AK Parti ve MHP imzasıyla bir kara leke daha bırakmamasını ümit ederiz" diye konuştu.