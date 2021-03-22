AK Parti'li Özkan: Eski vekilin parlamentoyu eylem yerine dönüştürmesi kabul edilemez - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'den polis tarafından çıkarılmasına ilişkin, "Parlamentoda dokunulmazlığı ve milletvekilliği ortadan kalkmış eski bir milletvekilinin kalkıp burayı bir eylem yerine dönüştürmesi hukuk devleti çerçevesinde kabulü mümkün değildir" dedi.

AK Parti'li Özkan, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğuna dikkati çekerek, "Sadece parlamentoda değil; Türkiye'nin 780 bin kilometre kare alanında kimin nasıl ne şekilde özgürlüklerini kullanacağı, anayasa ve yasada yazan usuller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Parlamentoda, anayasa ve içtüzük kuralları çerçevesinde kimin ne şekilde hareket edeceği, özgürlüklerini ve haklarını nasıl kullanacağı belirlenmiştir. Bu anlamda bırakınız genel kurulu, parlamentonun müştemilatı terör örgütü propagandasının yapılacağı bir yer değildir" dedi.

'KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR'Özkan, "Bugün parlamentoda yasama dokunulmazlığı bağlamında kürsüye çıkıp ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna saldırıda bulunanlar, terör örgütü propagandasını gerçekleştirenler, bunu dışarıda bir şekilde ülkemizin bütünlüğünü tehdit edecek ve terör örgütüne destek verecek şekilde hayata geçirenlerle ilgili Anayasa'nın 83'üncü maddesi ortadadır. Bu anlamda Anayasa ve İçtüzüğe göre eğer dokunulmazlıkla ilgili bir karar alınıp, milletvekilliği düşürülmüş ise artık burada bu milletvekili 'yasama dokunulmazlığından da faydalanıyorum' diyerek, parlamento müştemilatı içerisinde terör örgütü propagandası yapması, eylem gerçekleştirmesinin kabulü asla mümkün değildir. Parlamentoda artık dokunulmazlığı ve milletvekilliği ortadan kalkmış eski bir milletvekilinin kalkıp burayı bir eylem yerine dönüştürmesi hukuk devleti çerçevesinde kabulü mümkün değildir" diye konuştu.'HUKUK DA MİLLETİMİZ DE KABUL ETMEZ'Özkan, Gergerlioğlu'nun Meclis'teki eylemine hukuk çerçevesinde gerekenin yapıldığını belirterek, "Gergerlioğlu'nun, öteden beri çok planlı, programlı; üst aklın eseri olarak başta FETÖ ve PKK'nın Meclis içerisinde propagandasını yaptığını görüyoruz. Alenen FETÖ ve PKK'nın sözcüsü gibi hareket edip, parlamentoda ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü elebaşının sloganını atan eski bir milletvekiline müsaade edilmesi mümkün değildir. Halk bize; 'Meclis'te terör örgütünün propagandasını yapanlar için niye bir şey yapılmıyor' diye soruyor. Hal böyleyken, mevcut milletvekillerine 'işlem yapılsın' diye beklenti içinde olan aziz milletimiz, eski bir milletvekilinin burada propaganda yapmasını istemez. Bunu hukuk da kabul etmez. Milletimiz de kabul etmez" ifadesini kullandı.'CHP'NİN DESTEĞİ HDP'YE'

Özkan, CHP'nin HDP'nin ve onun bileşenlerinin aynı istikamette, eylem ve söylem birliği içeresinde olduklarını söyleyerek "Türkiye'yi sürüklemek istedikleri uçurum anlayışı anlamında benzer bir duruş sergiledikleri bir kez daha görülmüştür. CHP içeresinde HDP kontenjanı, HDP içeresinde CHP kontenjanı var. CHP'nin vermiş olduğu destek aslında; Gergerlioğlu'na değil, onun içinde olduğu siyasi harekete. Türkiye'ye kast eden, teröre sırtını dayayan partiye de destek verdiğini görüyoruz. CHP aslında sadece Gergerlioğlu'na değil, HDP'ye ve PKK'ya desteğini dolaylı olarak vermiştir" dedi.