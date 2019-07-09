AK Parti'li Özkan, Eskişehir'de kaza geçirdi
34 dakika önce
AK Parti'li Özkan, Eskişehir'de kaza geçirdiAK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57 Kaynak: DHA
'li Özkan, Eskişehir
'de kaza geçirdi
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan
, Eskişehir'in Sivrihisar
ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Özkan ve aracını kullanan koruması, tedbir amacıyla Ankara
'da hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Sivrihisar yakınlarında meydana geldi. Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gitmek üzere, korumasının yönetimindeki otomobille yola çıktı. Korumanın kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Araçta hasar oluşurken, arka koltukta oturan Cahit Özkan ile koruması, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Sağlık durumu iyi olan Özkan ve koruması, tedbir amacıyla Ankara'da özel hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ali Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesine AK Parti'den ilk yorum: Karşılığı yok
İBB'nin ilk Meclis'i mahkemeye taşınacak
HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek
Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir