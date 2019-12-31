AK Parti'li Özkan: "Libya'ya asker gitmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan: 'Libya'ya asker gitmelidir' - Son Dakika

AK Parti'li Özkan: "Libya'ya asker gitmelidir"

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Libya'ya asker gitmelidir.

AK Parti'li Özkan:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Libya'ya asker gitmelidir. Kıbrıs'a hava ve deniz üssü kurulmalıdır. Türkiye sıçradığı bu mevziden geri dönerse, Anadolu'da dahi rahat oturamaz." ifadesini kullandı.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, TBMM Genel Kurulunda olağanüstü toplantı ile görüşüleceğini belirtti.

Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle Libya'ya asker göndermeye hazırlandığını kaydeden Özkan, açıklamasında "Tezkere perşembe günü görüşülecek ve Allah'ın izniyle de Meclis'ten geçecek. Salt çoğunluk oyu tezkerenin geçmesi için zaten yeterli." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin, bugün eğer Akdeniz'deki hakkından vazgeçmeyecekse, Libya'ya, gerekirse yurt dışındaki en büyük askeri üssünü kurması, bu gerekliliğin de Türkiye'nin beka ve istikbal meselesi olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Bu konu, iç çekişmeyi aşan son yüzyılın en ciddi konusudur. Türkiye, tüm ulus ajandalarına 2050'nin beş küresel gücünden biri olarak çoktan yazılmıştır. ABD'nin 177 ülkede askeri üssü bulunmakta. Bu üslerde görev yapan asker sayısı 210 bin civarı. Aynı zamanda bu ülkeler dahilinde farklı pozisyonlarda bulunanların sayısı 1,2 milyon kişi. Tüm bu yapılanmalar için yıllık ayrılan bütçe ise 800-850 milyar dolar. Libya'da ne işimizin olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor mu? Büyük güç, kabuğuna çekilerek dünyayı uzaktan seyretmekle, etrafından izole kalmakla olunmuyor. Türkiye için, Amerikalıların dediği gibi, bütün seçenekler masada."

Doğu Akdeniz'de olup bitenlerin Anadolu'nun işgalinden farkının bulunmadığını vurgulayan Özkan, bir ülkenin, uğrunda savaşmak için bundan daha geçerli bir nedeninin olamayacağını ifade etti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Libya'ya asker gitmelidir. Kıbrıs'a hava ve deniz üssü kurulmalıdır. Türkiye sıçradığı bu mevziden geri dönerse, Anadolu'da dahi rahat oturamaz. Doğu Akdeniz'in tamamı mavi vatandır. Altındaki tüm kaynaklar da Türk milletinin mülkü ve hakkıdır. Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve Türkiye'nin çıkarları için mücadele veren hükümet, ABD ve Rusya'nın yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır gibi devletlerle mücadele ederken, diğer yandan da Türkiye'nin çıkarlarını CHP ve ittifak ettiği muhalefet partilerine karşı da savunma mücadelesi vermek zorunda kalıyor."

AK Parti, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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