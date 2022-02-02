AK Parti'li Özkan 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 'Cumhur İttifakı'nın mezara kadar devam edecek ittifak olduğunu belirterek, Diğer taraftan 'Cumhur İttifakı'na karşı Kandil'le ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yoktur dedi.

AK Parti'li Özkan, yayınladığı videolu mesajında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor 'Cumhur İttifakı'ndan sözlerine ilişkin, Yavuz Ağıralioğlu özetle şunu ifade ediyor; İYİ Parti olmasa içinde bulundukları ittifakın, CHP'nin 'Cumhur İttifakı'ndan oy alma ihtimalinin olmadığını dile getiriyor. Açıkçası bu ifade bir taraftan milletin vicdani sesi olma gayreti ortaya koyarken diğer taraftan da maalesef kendi içerisinde bulundukları ittifakın bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkça ifşa ve ilan etmektedir. Malum bugün 'Cumhur İttifakı' milletin bu topraklarda beka mücadelesini ortaya koyarken, milletimizin üretim, istihdam, refah ve büyük Türkiye idealine ulaşma gayretini ortaya koymaktadır. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek olan bir ittifaktır. Diğer taraftan 'Cumhur İttifakı'na karşı Kandil ile ve Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden 'Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yoktur dedi.

'İYİ PARTİ MASKE GÖREVİ GÖRÜYOR'

AK Parti'li Özkan, Ağıralioğlu'nun, sözleri ile bir taraftan İYİ Parti'nin gayrimeşru ittifak içinde maske vazifesi gördüğünü ve 'Millet İttifakı'nın iyi yüzü olduğunu ifade ettiğini belirterek, Açıkçası bu, CHP'yi eleştirmekten, CHP'nin başını çektiği ve maalesef Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bu ittifaka karşı bir eleştiri olsa da her şeyden önce İYİ Parti'nin kendisine karşı yapması gereken bir özeleştiri başlığı da taşımaktadır. Bu anlamda İYİ Parti'nin bu söylemi ile açıkçası CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan fersah fersah uzaklaştığını ve yine Türkiye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü aleyhine tehdit teşkil eden terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarını da içine alan bir ittifak olduğunu ve böylesi karanlık bir ittifaka karşılık da İYİ Parti'nin adeta bir maske vazifesi gördüğünü ifade etmektedir diye konuştu.

'İYİ PARTİ NEREYE GİDİYOR'

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin karargahının 'Cumhur İttifakı' olduğunu söyleyen Özkan, Türkiye düşmanlarıyla ittifak yapan ve terör örgütünün siyasi uzantısını da içine alan ve bu şekilde dostlarıyla iktidara gelme gayreti içerisinde olan ittifak karşı ittifaktır. İYİ Parti'nin böylesi bir ihanet içerisinde olan ittifaka maske vazifesi görmek suretiyle bütün bu kötülükleri, bütün gayrimeşru durumları perdelemeye çalışmasının bir anlamı yoktur. Bu anlamda sorulması gereken soru; öncelikle İYİ Parti'nin nereden geldiğinin ve nereye gittiğinin, kimi temsil ettiğinin, Türkiye düşmanlarıyla aynı ittifak içerisinde olmanın ne anlama geldiğini kendi içerisinde de sorgulamasıdır dedi.