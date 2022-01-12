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AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE

12.01.2022 17:15

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? O gelecek adayınızın da hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? O gelecek adayınızın da hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, CHP, HDP ile İYİ Parti'nin dün ve bugün Meclis'te haftalık olağan toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Partilerin genel başkanları her hafta esip gürlerken bu hafta, milletimizin vicdanını yaralayan ve milli Meclis çatısı altında faaliyet gösterip de dağda eli kanlı terör örgütleri mensuplarıyla beraber poz veren, onların paçavralarını giyen sözde milletvekili, teröristin sevgilisi hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ VE SİYASİ UZANTISINA TEK KELİME ETMİYORSUNUZ'

AK Parti'li Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde DİAYDER referansıyla PKK ve FETÖ irtibatlı kişilerin göreve alındığı iddiasıyla ilgili yapılan soruşturmaya ilişkin 'Millet İttifakı'nın, İYİ Parti'nin tek cevabının olmadığını kaydetti. Özkan, "Terörü kaynağında kurutmak için terör örgütleri her nerede bulunuyorsa başlarına tepelerine inmek için tezkere istediğimizde sizin ortağınız terörle mücadeleye 'hayır' derken siz tek kellime söylediniz mi? Nerede sizin milliyetçiliğiniz, nerede sizin vatanseverliğiniz? Bu çerçevede, oturduğunuz koltuklarda HDP'nin sizden hesap soracağı bilinciyle hareket ediyorsunuz ve o korku nedeniyle bugün terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı tek bir kelime dahi etmiyorsunuz" dedi.

AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde '2023' hedefiyle yürüyüşlerini sürdürdüklerini vurgulayan Özkan, "Adayımız belli. Milletimizin sevgisini kazanmış, ülkemizi 2023'ün kutlu hedefine götüren Cumhurbaşkanı'mız adaylığında 2023'e yürüyoruz ancak 2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? Bir bilgi verelim. O gelecek adayınızın hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz" diye konuştu.

'YURT DEĞİL ÖĞRENCİ EVİ'

Cahit Özkan, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili, "Enes Kara, maalesef yaşadığı bunalımlar sonucu hayatını kaybetmiştir. Böylesi acı olaylar üzerinden siyasi çıkar elde etmek doğru değil ve kabulü mümkün değildir. Çok değişik sosyal çevrelerin içerisinde de intiharlar olmuştur. Biz devlet olarak bu noktada gençlerimizin beden ve ruh sağlığı için elimizden gelen seferberliği ortaya koyacağız. Enes Kara'nın kalmış olduğu yerin bir yurt olmadığı malumdur. Ev statüsünde, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu yer; kalmak için o da müdahil olmuş. Yani bakanlığa bağlı bir yurt dediğimiz de zaten bakanlık bütün yurtların yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde maddi ve fiziki standartları taşıyıp taşımadığını inceliyor. Burada olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Gençlerimizin hür iradeleriyle açmış olduğu öğrenci evi olduğunu görüyoruz" dedi.

AK Parti'li Özkan, cemaat evlerinin denetlenmesine yönelik soru üzerine de " Türkiye, demokratik hukuk devletidir. Siz, 'Bir denetleme yapıyoruz, diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapıyoruz' derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde malum olduğu üzere öğrenciler bir araya gelerek eve çıkabilmektedirler. Ancak 'denetim' dediğimiz zaman bir öğrencinin açtığı evi inceleyecek olursak acaba demokratik değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz? Buna da iyi bakmamız lazım. Böylesi bir olayın vahametiyle alelacele karar vermek de demokrasimizle bağdaşmaz" diye konuştu.

AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE
AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE
AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE

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Cahit Özkan, AK Parti, Tebliğ, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi? - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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