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AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE

17.11.2021 21:07

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Bugün CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı bir zirve düzenleyip seçim konusunu yeniden gündeme getirmişlerdir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Bugün CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı bir zirve düzenleyip seçim konusunu yeniden gündeme getirmişlerdir. Türkiye düşmanlarına 'dostlarımız' diyerek seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim konusunu gündeme getirdiğini belirten Özkan, Türkiye düşmanlarına 'dostlarımız' diyerek seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar Anayasa'ya göre seçim demek bir mutabakattır, sözleşmedir. Milletimiz seçmiş oldukları milletvekilleri ve cumhurbaşkanına verdiği yetkiyle 'beş yıl boyunca bu millete hizmet edin, beş yıl içinde milletin gönlünü kazanın' diyor. Buna 'milletimizle yapılan sözleşme anlayışı' denir. Böyle bir sözleşme yapılmışken hele hele küresel bir salgın ortamında vatandaşlarımızın etkilendiği bir süreçte, bir seçim gündemini niçin getiriyorsunuz Seçimi kazanacağınızdan elbette değil. 11 seçim kaybetmiş bir lider, tek derdi var, milletimizin seçim süreçlerinde, iş dünyamızı kendi kabuğuna çekmek. 2023'ün kutlu hedefine ulaşacağız. 2018 seçimlerinden sonra tam 6 kez seçimi gündeme getirmiş olan ittifak, milletimizi dar boğaza itme gayretinden başka hiçbir anlayışa sahip değildir. Milletimize şikayet ediyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDEBİLİR'

Cahit Özkan, Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinin dolar kuru bahane edilerek yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu

Küresel bir salgın ortamından geçiyoruz. Sırasıyla tedarik zincirlerinin bozulduğunu hepimiz takip ediyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak hem salgından vatandaşlarımızın sağlığını korurken hem bütün sıkıntıları bertaraf ederek vatandaşlarımızın refahını hayata geçiriyoruz. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Şu anda 2002'den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu 'Nasıl başarısız bir ekonomiyiz' diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomi ile ilgili değerlendirme yapmak isteyenlere soruyorum. İhracat nereden nereye gelmiş Tarımsal hasıla 57,5 milyar dolara nasıl gelmiş Türkiye'nin yükselişi birilerini rahatsız edebilir. Dostlarıyla beraber iktidara gelmek isteyenlere, bir koltuk umutları varsa o umutlarından vazgeçmeye neden olabilir.

'HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ'

Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin şunları söyledi

Diktatör kimdir Atatürk'ün fotoğraflarını duvardan indirenlere denir. İbadethaneleri ahıra çevirenlere denir. Ülkeme sığınan 146 soydaşını Stalin'in zulmüne geri gönderenlere denir. TBMM Genel Kurulu'nda başı örtülü diye bir milletvekiline 'haddini bildirin' diyenlere denir. Böylesi millete mesafe tutanları, medeniyet değerlerimizle mücadele edenlerin bizlere hoş güzel söz söylemelerini beklemiyoruz. Turgut Özal'a ne yapmışlarsa Cumhurbaşkanımıza da aynısını yaptılar. Necmettin Erbakan'a Tansu Çiller'e ne yaptılarsa Cumhurbaşkanımıza da aynısını yapıyorlar. Sonra da helallik istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz.

'50 ARTI 1 İLE İLGİLİ BUGÜNE KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKLAŞIMI BELLİDİR'

Yüzde 50 artı 1 açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt veren Cahit Özkan, 50 artı 1 ile ilgili bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı bellidir. Sadece AK Parti ve MHP'nin yaklaşımı olarak görmek doğru değil. Bu milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur. Gelmiş geçmiş bütün liderler başkanlık sistemini ve 50 artı 1'i ifade etmek suretiyle istikrarlı bir Türkiye arzusunu ifade ettiler. 140 yıllık demokrasi tarihimize baktığımızda demokrasimizin taçlandığı noktadır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Parlamentonun iradesi de ittifakın iradesidir. İnşallah burada 'acaba neden yüzde 70 oy alamıyorum' diye 50 artı 1 değil çok daha yukarısını hedeflemelidir. Milletimizi kucaklayan anayasal modelimiz, yüzde 50 artı modeli ülkemizin yarınlarını aydınlatacak güçlü istikamete çok daha hızlı ulaştırabileceğine inanıyoruz açıklamasında bulundu.

TAMAMI FTP'DE

HABER: Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)-

AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE
AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE
AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE
AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE

Cumhuriyet Halk Partisi, Cahit Özkan, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan Seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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